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台北101大股東將會換人嗎？台北101最大單一股東日商台灣伊藤忠傳出有意出脫持股，並且已經在洽特定投資人接手，有立委今（23）日爆料指出，伊藤忠洽購對象就是中國信託集團。台北101最大單一股東日商台灣伊藤忠今日傳出有意出脫持股，並已經在洽特定投資人接手，對此，台北101董事長賈永婕今日也在立法院證實，已經有掌握，她上周快閃日本三天，主要就是去見伊藤忠，談持股的問題。不過對於伊藤忠手中的台北101股權洽購對象，賈永婕以「不方便透露」回應。台北101的股權結構中，公股銀行擁有52.08%的股份，民間股東持股47.92%。伊藤忠於2018年收購了頂新持有的37.2%股權，成為最大單一股東，儘管今年初曾將其中5%的股份轉讓給西松台灣投資，將持股比例降至32%，但伊藤忠仍在董事會中保有5席董事。泛公股對台北101持股約52.08%，包括中央存保代管中聯信託持股約15.116%，中華電信持股11.7637%，證交所持有5.7043%，兆豐金與兆豐銀各持有5%與2.7466%（合計7.7466%），華南金持有2.9%。針對與伊藤忠接洽的對象到底是誰？有立委爆料指出，伊藤忠在今年轉讓部分股份後，仍計畫進一步處分持股，並有意將部分股份出售給中國信託。不過，由於相關規定限制，中國信託最多只能購買5%的股份，其餘部分則會尋找其他買家。