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台中市議會今(23)日進行審查台中市總預算第三讀會議程，議員吳佩芸指出，114年度總預算經藍、綠黨團協商結果，決議統一刪減5億9千萬預算，刪減項目卻是由市府自行調整，使議員無法實質監督不合理預算是否會被刪減，因此她於表示，反對統刪預算。吳佩芸表示，雖然她沒有參與任何黨團也無法進入黨團協商，但是每一位議員都應秉持監督市府、審議預算的立場，不同的議員也都應該有發言的權利。她尊重黨團協商結論及大會決議，但並非以直接統刪方式通過預算，沒收議員發言權的方式進行，因此吳佩芸首先表明反對統刪預算的立場。吳佩芸認為，台中市總預算在經黨團協商後，預算以統刪5億9千萬元，不僅只刪除千分之三預算，而實際刪減的項目竟是空白授權由市府自行調整。認為如此做法根本是不負責任的決議，這樣的統刪方式，使議員無法實質監督不合理預算是否會被刪減，預算會根本等於白審。吳佩芸提出，決議當中也有提到「預算調整項目不可刪減建設及社會福利項目」，但其他局處的任何預算也都需經審慎研議及審查，並不是一句話就能夠完整概括的。因此她表示，反對統刪預算，進以實質監督浮編預算並確保刪減預算過程公開透明。