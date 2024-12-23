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▲蘋果承諾將投資印尼10億美元，以換取印尼對iPhone 16解禁。（圖／美聯社／達志影像）

因為投資金額不如預期，印尼政府之前宣佈禁止販售iPhone16系列產品，也不准外國人「單人攜帶超過2支相關手機」入境。如今蘋果宣佈藍牙追蹤器 AirTag 將首次在印尼生產，隨著時間推移，產量將增加至全球產量的20%，蘋果似乎希望以此來說服印尼政府解除禁售令。綜合外國媒體報導，以人口大國為賣點的印尼，政府學會與跨國企業交換條件，像是必須要投資當地，以換取在該市場銷售產品的機會。蘋果起初提出加碼1億美元的投資，但印尼政府認為這遠遠不夠，並要求應該要提升到10億美元。根據《彭博社》報導，現在蘋果與印尼政府已經達成協議，前者正安排其中一家供應商在印尼巴淡島生產AirTag，且會逐步提高產量，直到有高達五分之一的 AirTag 在該國生產，此一工廠將會占所需投資的大部分。印尼並非首個與蘋果談條件的人口大國，過去印度也曾拒絕蘋果在該國開設 Apple Store，一直到蘋果在印度打造大規模的製造工廠，並擴大當地投資，印度才同意讓蘋果開設直營店。目前印尼政府尚未公開聲明針對蘋果的提議接受與否，但《彭博社》引述消息人士透露，印尼政府已同意蘋果公司的提議，未來可能會取消蘋果手機的禁售令。