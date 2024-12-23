LINE是台灣人使用最頻繁的通訊軟體，如果帳號被盜，不只自己個資會外洩，就連LINE上的好友都有可能會被會牽連。根據日本網站「AllAbout」內的數位專家河原塚英信建議，可以關閉6項LINE設定，有機會降低LINE帳號被盜或是避免個資外洩的風險。
根據2024年的調查數據，台灣約有2200萬LINE用戶，LINE作為台灣使用率最高的通訊軟體，無論在工作或日常生活中，幾乎每個人都會使用。不過，帳號被盜用、個資外洩的事件時有耳聞。對此，日本數位專家河原塚英信建議，用戶可以關閉以下6項LINE的權限設定，才能減少資安風險。
🟡關閉「加入好友」和「允許被加入好友」
專家指出，「自動加入好友」功能只要一開起，手機通訊錄中的聯絡人都會自動加為LINE好友，建議同步關閉「允許朋友加為好友」選項，避免陌生人輕易透過手機號碼將你加為好友。
📍路徑：設定 > 好友 > 「加入好友」以及「允許被加入好友」兩項設定關閉
🟡關閉「允許利用ID加入好友」
不少人會使用「LINE ID」來加好友，但此功能也容易被陌生人利用。關閉此選項，可以有效避免遭陌生人隨意加好友。
📍路徑：設定 > 個人檔案 > ID的地方將「允許利用ID加入好友」關閉
🟡關閉應用程式存取資訊
「外部應用程式存取」功能會讓好友知道您目前正在使用哪些應用程式。專家建議停用該功能，以免洩露過多個人使用行為。
📍路徑：設定 > 隱私設定> 「外部應用程式存取」改為拒絕或是僅限好友
🟡停用提供情報給LINE
雖然提供使用資料給LINE有助於優化服務品質，但部分用戶仍對個資隱私感到憂慮。專家建議可以關閉此功能，提升安心感。
📍路徑：設定 > 隱私設定 > 提供使用資料> 關閉聊天室資料、取得位置
🟡關閉允許其他裝置登入
另一個容易被忽略的安全漏洞是「允許其他裝置登入」。關閉此設定，可以降低帳號被盜風險。
📍路徑：設定 > 我的帳號 > 「允許其他裝置登入」關閉
🟡隱藏訊息通知內容
在新訊息通知彈出時，若訊息內容直接顯示在手機螢幕上，可能導致隱私外洩。專家提醒，將「顯示訊息內容」功能關閉，才能有效保障個人資訊。
📍路徑：設定 > 提醒 > 「顯示訊息內容」關閉
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🟡關閉「加入好友」和「允許被加入好友」
專家指出，「自動加入好友」功能只要一開起，手機通訊錄中的聯絡人都會自動加為LINE好友，建議同步關閉「允許朋友加為好友」選項，避免陌生人輕易透過手機號碼將你加為好友。
📍路徑：設定 > 好友 > 「加入好友」以及「允許被加入好友」兩項設定關閉
🟡關閉「允許利用ID加入好友」
不少人會使用「LINE ID」來加好友，但此功能也容易被陌生人利用。關閉此選項，可以有效避免遭陌生人隨意加好友。
📍路徑：設定 > 個人檔案 > ID的地方將「允許利用ID加入好友」關閉
🟡關閉應用程式存取資訊
「外部應用程式存取」功能會讓好友知道您目前正在使用哪些應用程式。專家建議停用該功能，以免洩露過多個人使用行為。
📍路徑：設定 > 隱私設定> 「外部應用程式存取」改為拒絕或是僅限好友
🟡停用提供情報給LINE
雖然提供使用資料給LINE有助於優化服務品質，但部分用戶仍對個資隱私感到憂慮。專家建議可以關閉此功能，提升安心感。
📍路徑：設定 > 隱私設定 > 提供使用資料> 關閉聊天室資料、取得位置
🟡關閉允許其他裝置登入
另一個容易被忽略的安全漏洞是「允許其他裝置登入」。關閉此設定，可以降低帳號被盜風險。
📍路徑：設定 > 我的帳號 > 「允許其他裝置登入」關閉
🟡隱藏訊息通知內容
在新訊息通知彈出時，若訊息內容直接顯示在手機螢幕上，可能導致隱私外洩。專家提醒，將「顯示訊息內容」功能關閉，才能有效保障個人資訊。
📍路徑：設定 > 提醒 > 「顯示訊息內容」關閉