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▲39歲宋仲基已是二寶爸，女兒剛出生1個月。（圖／HighZium studio Naver）

宋仲基為了宣傳主演電影《波哥大：最後的機會之地》，今（23）日接受韓國媒體訪問，聊著聊著不免聊到家人，宋仲基突然掏出手機「炫娃」，自豪跟記者說：「我已經變成了女兒傻瓜，所以才會這樣給大家看寶寶照片！雖然有點誇張，但真的會變成這樣，真的非常非常想炫耀。」甚至還說女兒洋娃娃的五官很漂亮，寵愛兒女溢於言表。宋仲基2019年6月和宋慧喬離婚，去年（2023）一月底跟英國籍太太凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）結婚，2人同年6月升格父母，兒子目前1歲半；今年7月再宣布升格二寶爸媽，女兒也在11月20日於羅馬出生，夫妻倆圓滿湊足「好」字。電影話題聊的差不多，當談到最近女兒誕生的話題時，宋仲基笑著說：「要給你們看寶寶嗎？」隨後秀女兒的照片給採訪記者看，他說：「我已經變成了女兒傻瓜，雖然有點不好意思，但真的忍不住想炫耀。」甚至還將自己的手機遞給所有記者，更分享抱女兒跟抱兒子的差異：「即便是剛出生的嬰兒，還是能感受到不同，當她出生時，抱起來那瞬間，她完全依偎在懷裡的感覺，真的無法忘記！」聊到兒女的成長，宋仲基不想落後能說英語和西班牙文的妻子Katy和孩子們之間，「有在養育孩子的人應該都知道，我們的孩子總有一天會比我更擅長英語或西班牙語，我不能落後，也需要能夠交流，所以這是我努力學習的原因」。他還提到：「女兒現在健康的成長中，妻子生產後也正在逐步恢復。」宋仲基補充：「妻子還沒看過《波哥大：最後的機會之地》，可能等身體完全恢復後才會看。」對於全心投入宣傳工作的老公，Katy也是給予宋仲基大力的支持。《波哥大：最後的機會之地》以哥倫比亞首都波哥大地區為背景，講述1997年，無法躲過IMF風暴的國熙（宋仲基 飾）和家人一同前往地球另一端的哥倫比亞波哥大。為了在陌生的土地上生存，國熙開始在掌控韓人商會權力的朴炳章兵長（權海驍 飾）手下工作。憑藉勤奮與努力，國熙引起朴兵長的注意，並在朴兵長的測試下，參與一次服裝走私行動。在與哥倫比亞海關僵持、險些被抓的危急情況下，國熙冒著生命危險守護了朴兵長的貨物，不僅讓朴兵長刮目相看，也在通關掮客洙榮（李熙俊 飾）的心中產生存在感。不久後，洙榮向國熙提出危險的提議，而察覺異樣的朴兵長也制定一個新的計劃，將國熙置於抉擇的考驗之中。逐漸意識到自己有能力改變波哥大韓人社會格局的國熙，開始渴望更大的成功。類 型：犯罪、動作、黑色電影、驚悚導 演：金成濟編 劇：金成濟、黃成久語 言：韓文片 長：107分主 演：宋仲基（飾演：國熙）李熙俊（飾演：洙榮）權海驍（飾演：炳章）上映日：2024年12月31日（南韓）、台灣待定