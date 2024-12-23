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日籍後衛河村勇輝今夏和灰熊簽下雙向合約，今天在發展聯盟出賽，繳出15分10助攻，旅美第4度「雙十」，除了場上表現精彩，下了場手上功夫依舊了得，發展聯盟官方X曬出河村勇輝畫下自己似顏繪的影片，並大讚他場上場下都是藝術家。發展聯盟重要賽事冬季展示會近日展開，為挖掘潛力球員，NBA大部分球隊都派出人員觀賽，河村勇輝前役19日出賽，攻下旅美新高27分，外帶6助攻5籃板2抄截的代表作。今天對上爵士發展聯盟球隊鹽湖城明星，河村勇輝先發出賽，首節開打僅18秒就助攻隊友砍進三分球，他在罰球線附近秀出招牌的「不看人傳球」，也在首節中段，利用快攻突破上籃，拿下個人本場首分。此役鏖戰到延長賽，河村勇輝連續完成2次突破上籃，展現了關鍵時刻的穩定性，無奈球隊最終仍以120：122惜敗。河村勇輝出賽39分鐘是全隊最高，全場17投5中，繳出15分10助攻6籃板，只是三分球手感依舊冰冷，7投皆墨。發展聯盟官方X也曬出一段影片，河村勇輝看著自己穿著球衣的照片，相當認真地畫出自己的「似顏繪」，最後簽上名，成品相當好看，讓官方都大讚他「場上、場下都是藝術家。」