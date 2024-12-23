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美國股市上週五（20日）全數走高，四大指數全數上漲逾1%，激勵台北股市今（23）日開盤上漲301.31點、來到22811.56點，隨後在電子權值股的領軍下，指數持續走高，最高一度來到23132.25點，上漲622點，終場則是上漲594.29點或2.64%，收在23104.54點，成功站回23000點關卡，日K結束連2黑，並且一口氣站回所有均線，成交量為3530.87億元。大盤開高走高，中小型股也同步表現強勁，櫃買指數開盤上漲0.47點、來到252.86點，盤中最高一度來到255.49點，終場上漲1.79點或0.71%，收在254.18點，成功站回5日線，不過10日線卻得而復失。今日個股成交量排行榜前五名：友訊、昆盈、陽明、華南金、泰金寶-DR；個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、鴻海、廣達、陽明。權值股領軍上攻，權王台積電回神反攻，今日以1065元開出、上漲30元，隨後有資金進駐，最後一盤爆出4026張買單，終場收在最高價1080元，成功站回短期均線5日、10日線，挹注大盤指數就有351點。也同步帶動半導體族群走高，類股指數漲3.79%，位居漲幅排行榜冠軍，友威科上漲逾4%，世芯-KY、力成、采鈺、菱生、凌陽創新、典範上漲逾2%；熱度也持續擴散到設備股，高僑亮燈漲停來到29.9元，盟立上漲逾5%，友威科、東捷、世禾上漲逾4%，晶彩科、志聖上漲逾3%。鴻海也同步開高震盪，以185元開出、上漲4元，盤中最高一度來到187.5元，終場上漲4.5元或2.49%，收在185.5元，日K結束連2黑，站上短期均線5日、10日線，挹注大盤指數就有21點；聯發科也開高走高，以1405元開出、上漲15元，盤中最高來到1420元，終場上漲20元或1.44%，收在1410元，不過5日線得而復失，挹注大盤指數就有9點。聯發科的走高也帶動IC設計族群的表現，多檔亮燈漲停，包括世紀、海德威、凌陽、安國，其他個股也有好表現，神盾上漲逾7%，創惟上漲逾5%，富鼎上漲逾4%，芯鼎、亞信、迅杰、群聯、倚強科、矽力*-KY、ITH-KY上漲逾3%。此外，資金也持續簇擁機器人概念股，同樣掀起漲停潮，包括直得、高僑、彬台、昆盈、凌陽、維田、大銀微系統，其他個股也有表現，瀧澤科上漲逾7%，輔信上漲6%，迅得、新漢、上銀、盟立上漲逾5%。光學鏡頭族群也持續走高，華晶科亮燈漲停來到36.1元，亞光、揚明光、伯特光上漲逾3%，大立光也上漲逾1%，來到2550元。面板股今日也有資金挹注，集邦科技最新12月下旬面板報價出爐，受惠中國品牌客戶以舊換新政策帶動，電視面板自今年6月以來首度反彈，65吋以上大尺寸預期小漲1~2美元，加上顯示器、NB客戶因應川普潛在關稅政策提前備貨，支撐價格，激勵面板股回神走高，友達上漲逾6%，群創上漲逾4%，彩晶上漲逾2%。非電族群由金融股領漲，經過4天修正後，今日重振旗鼓，新產、華南金、上海商銀、安泰銀上漲逾3%，凱基金、國泰金、元大金、新光金、中信金上漲逾2%。