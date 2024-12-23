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▲第200家門市位於胡志明市的郊區，裝修風格仍是Jollibee一貫沿用的紅白色。（圖／翻攝自官方臉書）

菲律賓速食店Jollibee本月在越南開第200家，門市數量遠遠超過同行麥當勞和肯德基，第200家門市位於胡志明市的郊區，裝修風格仍是Jollibee一貫沿用的紅白色，Jollibee蜜蜂吉祥物亦相當搶眼，而店員均是越南本地人，充滿東南亞風格的熱情。綜合外國媒體報導，Jollibee目前在越南擁有200家門市，是集團的第二大市場，僅次於擁有1,259家門店的菲律賓。此外，美國是第三大市場，擁有150家門店。目前在東南亞市場Jollibee 擁有1,390間門店，遠超同行麥當勞（755間）、KFC肯德基（382間）。集團行政總裁Ernesto Tanmantiong表示，Jollibee在越南已經開設200家，將繼續在越南擴張，「相信很快在越南開至300間Jollibee門店」。他又指，集團視東南亞市場為增長核心，目標成為全國乃至全球第一快餐品牌，另外冀躋身全球市值最大的五家餐飲公司之一，稅前收益在2028年前可翻三倍。從數據中可分析出Jollibee在越南的受歡迎程度遠遠勝過麥當勞和肯德基，原因可能和物美價廉的套餐有關。該店餐品價格符合當地消費水平，一個炸雞餐售價5.5萬越南盾，約新台幣72元，有顧客稱此價格較同類型速食店品牌低了三至四倍，但美味程度相似，因此傾向於前往Jollibee消費。Jollibee集團歐洲、中東、亞洲和澳洲（EMEAA）總裁Dennis Flores表示，2005年在越南開設了第一間門市，時至今日已有200間門市，「人口」是Jollibee 考慮進軍市場的關鍵，越南擁有龐大的人口，與菲律賓鄰近，極具潛力。