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「不公平，不公平、不公平」針對藍白聯手在立法院強行闖關三讀通過《財劃法》修正案，高雄市長陳其邁今（23）日在高市議會痛批國民黨提財劃法修正案根本是懲罰高雄，高雄努力招商、結果在這次統籌款分配款，成長比例卻成為全國倒數第一，這對於做事努力、認真的城市來講是一種懲罰。對此他連續說了三次不公平！陳其邁今天偕同高雄市財政局長陳勇勝備妥資料，在高市議會詳述財劃法對高雄的衝擊，直言藍白提出的財劃法修正案，將對高雄捷運等重大交通建設、以及因應人口老化的社福補助造成排擠效應，這對高雄不利。陳其邁不滿說，國民黨的版本對高雄非常非常不公平，認真努力的城市結果分配的比例最少，這對於做事努力、認真的城市來講是一種懲罰。陳其邁指出，這次增加比例高雄市49%、台南50.4%，但台北市幾乎是60%，新北市是68.9%，雙北遠高於台南跟高雄。陳其邁說明藍白財劃法不公允處，統籌款稅源是國稅，首先是營利事業銷售總額權重50%降至30%，高雄從前營利事業總額約4.5兆元，今年可望超過6兆元，努力招商拚經濟，結果統籌款獲得數額減低卻最多。他也提及房屋、地價、土增等地方稅，與統籌款稅源是國稅不一樣， 國稅是希望藉由各縣市財政稅收調節、再做公平合理分配，結果卻把地方稅成長率增加分配權重，原本地方稅就多的台北、新北一定獲得更多，導致有錢越有錢、沒錢越沒錢。而高雄土地面積大、土地權重還由20%到10%，當然會影響道路、交通、水利等服務，未來一定擴大南北差距、惡化城鄉所得分配。陳其邁也指出，去年高雄在統籌稅額中上繳給中央的所得稅、貨物稅、營業稅加總總額是2334億，遠高於台中1800億，硬生生多繳了500億稅收，財政努力、拚經濟的人，結果在國民黨版的財劃法裡，增加比例最少。陳其邁希望高雄市民可以持續關注修法進度，他認為這對高雄來說實在是有夠不公平。他質疑藍白財劃法對高雄極不公平，喊話國民黨要說清楚，提醒如果這樣執意、蠻橫修法，甚至修法前一天他還去電探詢國民黨版本、卻沒有人知道，突然丟一個版本後一敲，沒討論也沒徵詢地方政府，高市府、市民都無法接受。陳其邁也指出，當時大家抗議首都3%，結果最後台北市拿到的遠超過原來首都稅3%，越修越倒退，越修越對中南部不利，這真的非常不公平。陳其邁強調，國稅要公平分配，有的人比較會賺錢，有的人土地較大負擔較大，我們就要補貼，這樣才會均衡，這就沒有，這就逆分配，變的有錢人越有錢，南部你看分到的，高雄、屏東、台南，大家都不好，就是這樣，因為我們這裡面積大，整個人口結構老化，所以一定會排擠到其他計畫補助，錢就這樣多。陳其邁認為，這麼大的案子應該要財政部，地方和中央要討論，大家把資料拿出來一筆一筆對，這樣才合理，試算像當初說600多億，結果700多億，差70、80億對地方來說影響很大，現在道路建設，南部高雄台南都在做建設，本來中央補助比例比較高，現在一定會減，因為錢就這麼多，沒辦法。