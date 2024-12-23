日幣這幾年來貶值許多，對於其他國家來說，飛日本玩已經變得相對便宜，也常在當地購買一堆品質好的日系藥品、用具、電器等，退稅後帶回家使用，但也因此出現許多亂象。對此，日本政府也將改變免稅制度，最快在2026年執行「先付後退」，改在機場退稅。旅日達人林氏璧翻看相關規劃後，更認為「反而是希望大家買更多！」

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▲日本成田機場專供低成本航空公司（LCC）使用的第3航廈，於4日對外公開擴建工程完工後樣貌。圖為成田機場第2航廈。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本成田機場客運流量居日本第二位，是許多台灣旅客飛日本常到的機場。（圖／美聯社／達志影像）
日本「先付後退」最快2026上路！達人揪關鍵改變

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，提到未來日本旅遊的新制度，發現有幾大重點，分別是「2025年取消消耗品的免稅金額上限50萬」、「2025年取消消耗品的密封袋特別包裝」、「機場退稅延到2026年才實施」

林氏璧查看日本相關報導後，也認為改「機場退稅（先付後退）」目的是希望阻止逃稅，其中取消消耗品免稅上限50萬以及特殊包裝2大改變，反而是希望大家買更多，「本來就是在能確認阻止逃稅的制度下，再鼓勵你買更多呀，麻煩的包裝也不需要了」。

▲日本預計在2025年取消消耗品的免稅金額上限50萬。（圖／翻攝日本觀光廳報告）
▲日本預計在2025年取消消耗品的免稅金額上限50萬。（圖／翻攝日本觀光廳報告）
現行日本稅關設在出國檢查場中的問題是，很多人會不刷護照直接走過去，迴避掉這一關，就會有逃稅問題。但未來日本也規劃在機場大廳就先刷護照，在行李都沒託運前，會做一個需不需要檢查行李的判定。

林氏璧預測，「應該是只會檢查有消費大筆金額的旅客行李，多數人就是在機器很快地退好稅，也不用檢查行李」，因此一般旅客不太需要擔心改機場退稅後會遇到很混亂的情況。

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