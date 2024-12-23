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藍白聯手日前攜手將《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》等三大修法闖關成功，民進黨立委王義川週末到苗栗南庄宣講時，竟直接向孩童說「教育要從小做起，以後立法的時候才不會亂立」，遭質疑洗腦孩童，引發爭議。對此，前立委郭正亮指出，他認為王義川此舉是故意的，目的是為了演給總統賴清德看。郭正亮今（23）日在節目《大新聞大爆卦》指出，王義川宣講的地方可能是朋友的場，剛好那個場合大家都帶小孩來，「帶小孩來在那邊講三法實在很奇怪」。郭正亮也提到，有關財劃法，賴清德從2012年開始就支持修法，「現在砍到你的錢就開始哀父叫母」，此次修法，民進黨真的沒什麼正當性可以大肆反駁。郭正亮直言，其實最大問題就是賴清德，就是賴清德不願認輸，「立法院你51比62，怎麼可以不認輸？你明明就選輸了，你不認輸，拿到了行政權，那這個國家就注定大亂。」賴清德沒有民主素質，硬幹，「到現在沒去拜訪過韓國瑜、朱立倫，現在就要用你的行政權硬壓所以單位，偏偏立法權是壓不住，所以才會引起這麼大反彈。」郭正亮認為，賴清德才是根本問題，王義川只是跳梁小丑，跟著賴清德在演而已，「禍源都是賴清德本人」，賴清德那麼獨裁、鬥雞一隻，當然永無寧日，那大家就跟著他演，「因為王義川是不分區立委，他當然要討賴清德歡心，所以我認為他是故意的，他知道會有新聞，大家都在演給賴清德看。」