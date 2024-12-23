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▲歐陽妮妮日前在兩親妹妹陪同下產檢，超音波照隨之曝光，歐陽娜娜及歐陽娣娣則一手緊牽姊姊，一手拿手機錄下電視螢幕畫面，場面相當溫馨。（圖／翻攝自歐陽妮妮抖音）

▲張書豪昔日受訪透露，歐陽妮妮明年1月就要生了，問起會不會進產房？張書豪說，「我應該會努力克服，目前是想，但不知道到時候剪不剪得下去。」（圖／翻攝自張書豪IG）

藝人歐陽龍與傅娟夫妻倆的大女兒歐陽妮妮今年6月被男友演員張書豪求婚成功，隔月順利登記成為夫妻，9月則宣布懷孕好消息，先前也曝光肚中寶寶的性別是男生，收穫各界溫馨祝福，目前懷孕9個月的歐陽妮妮臨盆在即，近日她在兩位親妹妹歐陽娜娜及歐陽娣娣的陪同下做產檢，並拍下過程製成短片分享到社群，超音波結果隨之曝光，產檢醫師也脫口推測「寶寶聰明又腿長」，讓歐陽妮妮欣慰地不禁鼻酸哽咽，歐陽娜娜與歐陽娣娣則在一旁興奮地笑開懷。歐陽妮妮日前在個人短影音平台曬出一段影片，見她分享懷孕31週時做產檢的過程，畫面中看到歐陽娜娜及歐陽娣娣陪伴現身，歐陽妮妮表示，這是兩位妹妹第一次陪她做產檢，直呼簡直是「超幸福的一天」，而歐陽娜娜及歐陽娣娣倒是興奮得不得了，迫不及待想聽到姊姊肚中寶寶的心跳聲，一開始，見歐陽妮妮躺在檢查檯上，一旁兩位妹妹緊牽著她的手，三人直盯望著電視螢幕顯示出的超音波，臉上都露出了喜悅又感動的表情。產檢過程中，護理師先向歐陽妮妮確認胎動，她透露兒子「踢得很兇」，似乎是個活潑的小男生，隨後醫師為她做超音波檢查，並從頭型判斷寶寶「比較聰明」，還驚嘆笑說寶寶有雙大長腿，「31週就那麼長」，聽到寶寶健全發展，歐陽妮妮忍不住鼻酸哽咽，而一旁的歐陽娜娜及歐陽娣娣則一手緊牽姊姊，一手拿手機錄下超音波照，歐陽娣娣更興奮地嗨喊：「跟我一樣腿很長」，讓三人同時笑了出來，深厚姐妹情感令人動容。事實上，準爸爸張書豪10月受訪時曾透露，歐陽妮妮明年1月就要生了，他表示：「我很緊張也很期待，大部分的東西，太太都買好了，我只有查一些類似推車的東西。」問起會不會進產房？張書豪說，「我應該會努力克服，目前是想，但不知道到時候剪不剪得下去。」而當時也尚未想好名字，如今肚中寶寶產檢結果相當健康，令外界十分期盼兩人愛的結晶出生。