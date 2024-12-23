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面板開始出現回溫訊號嗎？研調集邦科技指出，進入12月，整體電視面板需求穩定，大尺寸電視面板價格有機會率先調漲，另外，品牌廠擔憂川普明年1月上任後可能提高關稅，已提前備貨因應，並出現急單效應，使NB面板價格獲得支撐。也因此激勵面板股今（23）日股價回神走高。研調機構集邦（TrendForce）指出，雖然國際品牌因為年底控管庫存，需求動能較弱，但中國品牌在以舊換新政策的帶動下，需求維持強勁，在預期以舊換新政策有望延長至2025年的情況下，12月電視面板備貨動能依然不差。集邦預估，電視面板價格仍可呈現穩定的趨勢，且大尺寸面板有機會率先調漲價格，預期12月電視面板75吋與85吋上漲2美元、65吋小漲1美元、32吋至55吋將維持持平。至於顯示器、筆電方面，隨著川普關稅議題逐漸發酵，品牌開始增加備貨、需求逐漸增強之下，12月顯示器面板大部分機種的跌勢將持續收斂，FHD機種面板模組、Open Cell面板都有可望止跌持穩，筆電面板價格也提前轉為持平趨勢。此外，NB面板價格僅在11月份面臨小跌的狀況後，12月因客戶因應川普上台的關稅議題提前備貨，價格也獲得支撐。以目前需求來看，因為品牌客戶的急單浮現，面板廠在短時間內不見得能完全滿足客戶的需求，有些需求必須推遲至2025年第一季。集邦預期12月份NB面板價格將提前轉為持平，而進入2025年第一季後，面板價格能否提前喊漲，仍需視關稅實際調整的狀況，以及品牌客戶增強備貨的幅度而定。消息激勵面板股今日股價走高，友達開高走高，以14.7元開出後，最高一度來到15.4元，終場上漲0.95元或6.6%，收在15.35元，日K終結連2黑，站上5日線，10日線則得而復失；群創以14.5元開出後，最高一度來到15.15元，終場上漲0.7元或4.9%，收在15元整，日K終結連2黑，站上5日線；彩晶則是以7.93元開出，最高來到8.25元，終場上漲0.22元或2.8%，收在8.08元，終結日K連10黑，並且站上5日線。