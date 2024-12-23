台北市府原住民族事務委員會為行銷及推廣原民經濟產業，自107年起辦理「原樂好市-臺北市原民假日市集」活動，6年多來廣受民眾好評與支持。「原樂好市」不定期在臺北市各大捷運站舉辦市集，展售本市攤商及原鄉部落之原住民族飲食文化、農特產品、文創商品、手工藝品等，期能帶動原民經濟產業發展，並拓展吸客亮點。
本年度9-11月已在圓山捷運站、大安森林公園捷運站、新北投捷運站舉辦假日市集，除了過去參與的攤商外，還有許多新面孔加入，展售來自各原鄉部落的農產果物如紅藜、馬告、刺蔥點心及手工辣椒等醬料，以及具原民元素的飾品配件、原民圖騰特色包款、服飾，還有竹製童玩及木製藝品等，琳瑯滿目。
主辦單位表示，透過原樂好市假日市集活動，多年來加深民眾對於原住民文化的認識和理解，也促進文化交流和傳承。同時通過市集活動，提供一個平台讓原鄉的農特產品、手工藝品等，在都市中獲得更多曝光和銷售機會，推動原住民族部落經濟發展。
凡於市集消費之民眾，不限金額加入Facebook粉絲專頁好友，即可品嘗到來自屏東縣泰武鄉的咖啡，另有「滿額贈好禮」的活動及親子同樂DIY體驗，是最適合全家大小一同來參與的原民市集！明年度原樂好市更多活動資訊請關注臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/OneLoveTaipei
我是廣告 請繼續往下閱讀
主辦單位表示，透過原樂好市假日市集活動，多年來加深民眾對於原住民文化的認識和理解，也促進文化交流和傳承。同時通過市集活動，提供一個平台讓原鄉的農特產品、手工藝品等，在都市中獲得更多曝光和銷售機會，推動原住民族部落經濟發展。
凡於市集消費之民眾，不限金額加入Facebook粉絲專頁好友，即可品嘗到來自屏東縣泰武鄉的咖啡，另有「滿額贈好禮」的活動及親子同樂DIY體驗，是最適合全家大小一同來參與的原民市集！明年度原樂好市更多活動資訊請關注臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/OneLoveTaipei