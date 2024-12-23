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▲郭雪芙和陳柏霖在劇中甜蜜互動。（圖／大川大立）

▲新加坡演員洪慧芳（左）和郭雪芙（右）祖孫互動相當自然。（圖／大川大立提供）

郭雪芙在《不如海邊吹吹風》中自幼失去雙親，最新一集中，當年和她父母一起遭遇船難的庹宗華自責道歉，讓許多觀眾都跟著看哭，另外，陳柏霖在戲中陪伴孤獨的郭雪芙，並貼心說道：「特殊的日子，多一個人陪總比一個人過好！」儘管郭雪芙嘴上說已經習慣獨自一人，但內心依然被觸動。在劇中，陳柏霖因不小心弄壞郭雪芙雙親留下的錄音帶，為了彌補對方，他費盡心思找到一捲同的錄音帶，有網友耳尖發現該曲與劇情十分貼合，尤其歌詞「乘著風，我可以靠近妳的臉，我可以感覺到妳」，兩人上演「並肩殺」，是該影集最新劇情中，兩個人肢體最靠近的一次，他們隨著旋律流淌深夜並肩聆聽，彼此間的在乎如同觸電般溫暖觀眾，也因為陳柏霖透過「鹿園談心」和「並肩聆聽」兩度溫柔接住郭雪芙，陪伴安撫對方想念雙親的傷痛，彼此愛火漸燃。此外，曾入圍金馬最佳女主角的新加坡演員洪慧芳將「奶奶」一角演得絲絲入扣，角色對孫女郭雪芙自幼失去雙親的關愛和心疼全寫在臉上，讓網友封她為「全民奶奶」，她還擔任起孫女的愛情助攻手，郭雪芙談到這段祖孫情，她表示拍攝時完全不用特別培養感情：「影集中小鎮人情味令觀眾印象深刻，鄰里間的相處就像一個大家族，其中庹宗華飾演的福壽伯想起當年和郭雪芙父母一起遭遇船難，自己隻身安全回來，他因內心過於愧疚竟酗酒鬧失蹤，他感慨地說：「對不起海諾，讓她沒有父母的陪伴。」奶奶洪慧芳安慰道：「至少你平安回來！我早就把你當成自己的兒子了。」這份無條件的關愛讓觀眾不禁潸然淚下。《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感，每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出。