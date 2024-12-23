我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼王力宏（下圖左）近期都在中國大陸演出，做最愛的音樂。（圖／王力宏臉書）

▲▼王力宏明年將展開巡迴演唱會。（圖／王力宏臉書）

王力宏2021年底宣布和李靚蕾離婚，今年初北京法院判決稱王力宏婚內出軌的網友敗訴，而車商INFINITI因為醜聞疑雲向他求償2000萬元人民幣（約9000萬元新台幣）天價違約金，官司纏訟2年半，王力宏又獲得勝訴，接連好消息讓他更放心專注在音樂事業。王力宏近日公開宣布明年將啟動全新巡迴演唱會，走過婚姻風暴的他傾吐內心話：「我有一度以為自己再也站不起來...」王力宏昨（22）日在廣東汕頭音樂節表演，演出一半，他90度鞠躬表示，想跟大家說一些心裡話，稱這幾年生活有許多變化，對每個人來說很不容易，「我有一度以為（自己）再也站不起來，再也沒辦法回到你們的面前了！但過去一年，我把自己的行程安排滿滿的...對我而言這更是一場自我療癒的旅程，很多人問我這樣飛來飛去會不會很累，我說累啊！但是這是我久違的幸福！」接著，王力宏宣布好消息，透露明年將開啟全新的個人巡迴演唱會，此外，已經迫不及待想把新歌〈I'm Alive我活著〉跟樂迷分享，直言這首歌是他現在活著的態度，「在巡演開始之前，我只想說願意聽我唱歌的你們，謝謝你們給予我的能量，期待和大家能夠繼續在這個充滿快樂的音樂之旅，最後再次感謝你們，我們一起盡情的活著，因為我愛你們！」此個唱為王力宏在歷經和前妻李靚蕾的感情糾紛後，首套巡迴演唱會，不少大陸網友引頸期盼，「淚目...明年個唱見」、「爭取成都站見」、「超級期待，希望有我的城市」、「只有一個王力宏！」但也有部分人擔心票房問題，目前台灣還不確定是否會有場次。