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立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，綠營痛批是毀憲三法。不過讓人更訝異的是，綠委原本一度破窗闖進議場，占領主席台，卻又迅速被藍委清場，要戰要談，似乎找不到自己定位。國民黨立委徐巧芯說，外界解讀是國民黨鷹派崛起，但他認為，國民黨只是不再軟弱，不滿民進黨老是老大心態。徐巧芯寫了近2千字臉書文說，國民黨為了遵守議事規則，上禮拜二開始晝夜排班，就是要在重大法案的二讀與三讀確保「正當性」。沒想到週四晚上九點左右，號稱民主進步的綠營直接不演了，破窗而入，還搞得一場一團亂，就連媒體席都一度被機車大鎖鎖住。民進黨不只針對國民黨，就連媒體的第四權原本都打算一併封殺。徐巧芯說，民進黨低估了國民黨的決心，打從民進黨立委陳瑩突然冒出來說要去「找手機」的那一刻起，他就確定民進黨可能會破窗，且現在的國民黨已經不一樣，且能分工，每個人發揮自己的專長，「我們的默契，經過這半年，早就已能配合無間，無需過多言說。」徐巧芯說，國民黨「鷹派崛起」是嗎？不是，國民黨只是不再軟弱而已，過去國民黨總是好聲好氣，以德報怨，但換來的是什麼？只是一場一場對方的騙術，以及各種欺凌侮辱。憑什麼民進黨無論執政或在野，都要這種自以為老大的心情議事？沒有反擊，對方只會得寸進尺而已。徐巧芯說，他一直主張，對互相尊重的人要講道理，但對那些滿懷惡意、故意找理由來搞事的，就是加倍奉還。「而且國民黨是一個團隊，誰敢欺負我們的兄弟姐妹，即使不是針對我，我一樣會『回應』你。我不許任何人欺負我們的人。有什麼事情，有什麼話好好說都可以，誰先動手搞事，就不要後來才哭哭啼啼的當巨嬰。」