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▲11-245因為沒接觸過外面的生活，剛開始面對人類時顯得非常緊張。（圖／取自IG＠whitecoatwaste）

▲雖然編號11-245已經永遠印在萬壽菊耳朵上，但牠有了全新的人生和溫暖的新家，萬壽菊初次慶生、吃罐頭、躺床時都相當享受。（圖／取自IG＠whitecoatwaste）

美國動物保護組織White Coat Waste（WCW）日前救出一隻實驗室橘貓11-245，牠被救援出來後，很快地被幸運收編，終於第一次慶祝生日、吃貓罐頭，開心的模樣讓人又融化又心疼，超過6.5萬名網友前來祝福11-245，希望牠未來都能在溫暖的新家中享福。WCW前段時間在IG分享貼文，替11-245慶祝首個生日。11-245為一間大學實驗室裡的貓咪，前12年貓生都生活在實驗室的小籠子裡，幾乎每天都在動物實驗中度過，耳朵上還被印上編號。之後WCW成功救援出實驗室裡的貓咪，而11-245因為沒接觸過外面的生活，剛開始面對人類時顯得非常緊張。WCW創始人安東尼貝洛蒂（Anthony Bellotti）注意到11-245的緊張反應，正好安東尼先前收養的貓咪過世，因此決定收編11-245，給牠一個溫暖的家，並給予牠真正的名字「萬壽菊（Marigold）」。萬壽菊在安東尼家中，第一次嚐到鮪魚罐頭的美味，首次碰到柔軟舒適的床時，更是非常認真地踏踏，也狂玩貓草魚娃娃，還度過了第一次慶生。雖然編號11-245已經永遠印在萬壽菊耳朵上，但牠有了全新的人生和溫暖的新家，讓網友們紛紛送上祝福「被折磨12年，很高興牠獲救了」、「萬壽菊以後會幸福的」。