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▲健行科大大四隊長劉丞勳扛起球隊領導重任，並率領球隊保持全勝。（圖／大專體總提供）

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第三階段落幕，被球迷暱稱為「宇宙政大」的政治大學，以84：68輕取臺灣體大，完成跨季37連勝，刷新隊史紀錄。球隊核心「雙槍」宋昕澔與吳志鍇表現穩定，分別貢獻14分、9助攻、6籃板及19分、7籃板，全面掌控比賽節奏。政大的穩定表現源自團隊深度與成熟的比賽心態。總教練陳子威在賽後低調表示：「我們不會過於看重紀錄，最重要的是每場比賽都全力以赴，目標是讓每一位球員都能發揮最佳狀態。」健行科大則因臺灣師大的「球衣烏龍」事件，以20：0的比數兵不血刃拿下勝利。臺師因誤穿深色球衣且未能及時更換，依規程被判負，健行因此輕鬆收下11連勝，繼續緊追政大腳步。雖然這場比賽因烏龍事件未能進行，但健行在此前的表現已足以證明其冠軍競爭力。總教練劉孟竹表示：「我們的目標不只是每場比賽的勝利，更希望球員能在挑戰中持續進步。政大是一個強大的對手，但我們也會全力以赴，力爭最佳表現。」政大與健行目前均以11連勝並列榜首，已提前鎖定八強席位。而在他們之後，國體與輔大分列第三、第四名，成為潛在的挑戰者。不過，以政大與健行的現有狀態，兩強鼎立的格局已基本確立。接下來的第四階段，政大將在主場作戰，有望持續推進不敗紀錄；健行則需在客場迎接更多挑戰。這兩支球隊的正面交鋒也成為球迷矚目的焦點，或將成為本季UBA的巔峰對決。