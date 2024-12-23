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日本名投田中將大自2021年重返日本職棒後，4年間僅拿下20勝33敗，本季也只出賽1場，日前傳出將轉戰巨人隊，目前他距離日美通算200勝里程碑只差3勝，看似不多但卻遙遠，曾旅美的退役名投五十嵐亮太分析，這位昔日「神之子」難以再取勝的原因。2013年，田中將大締造史無前例的日職單季24連勝，隔年他轉戰大聯盟，加入洋基隊，並連6年取得雙位數勝場，2021年返日以2年18億日圓歷史頂薪回歸老東家樂天，卻未能重現單季雙位數勝場，4年間僅取得20勝33敗，今年因傷在一軍只出賽1場，並吞下敗投。「日本和美國的打者存在著顯著的差異。」五十嵐亮太表示，「日本打者對於細微變化球的應對能力很強。我在美國時，經常利用細微的變化球來壓制打者，誘使他們擊出滾地球。然而，在日本，許多打者能識破變化球並敲出飛球，因此這對投手而言是一個很大的挑戰。」五十嵐亮太結合自身經驗分析，「這一點可能成為田中將大所面臨的一個困擾。」近年，田中將大還受傷病困擾，或許這也影響到他的投球。