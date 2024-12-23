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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，日前透過律師聲請解除通信禁令，並獲准將辭職聲明交付民眾黨秘書長周榆修，但民眾黨舉行緊急應變會議，卻否認收到辭職信，強調會全力支持柯文哲。對此，媒體人姚惠珍認為，柯文哲其實沒有想辭職，而是想展現自己到目前為止還是冤獄。姚惠珍今（23）日在節目《狠狠抖內幕》指出，現在民眾黨權力核心要把柯文哲供在那個位置上，才能以柯文哲的名義繼續號令天下，才能避免別人來搶奪權力，而柯文哲為什麼要辭黨主席？她認為，站在柯文哲的角度，柯從頭到尾都認為自己所涉及的相關京華城案，根本都是冤獄，他覺得是因為自己身為民眾黨主席，是總統賴清德最大敵人、威脅，所以政府才要辦他。柯文哲請辭信件內容寫道，他早已提出辭職，但檢察官不同意。姚惠珍說，這句話要表達的是，用司法來干預政治，「我從頭到尾都是被你冤屈的，我匹夫無罪，懷璧其罪，把黨主席位置辭了，總可以了吧？」柯文哲藉由這種方式表達自己投降，拜託放過他。姚惠珍也點出，信件寫道「辭職日送達秘書長周榆修起生效」，為什麼要留這個伏筆？那如果周榆修始終都說沒收到，是不是代表永遠不生效？姚惠珍說，她覺得柯文哲沒有真想辭職，是藉由這種方式來對社會表態「我到目前為止我還是一個冤獄」，柯文哲所想展現出來的用意是這樣。