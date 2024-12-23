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▲屏東市大武營市地重劃區示意圖。（圖／屏東縣府提供）

屏東市大武營市地重劃區推出2標2筆抵費地公開標售，總面積 8,129.81平方公尺（約 2,459.27坪），標售底價總計6億5,175萬4,212元。標的位於優質住宅區（住三、住四），具備絕佳發展潛力。開標作業將於114年1月21日上午10時在屏東縣政府北棟3樓327會議室舉行，相關標售資訊已公告於屏東縣政府全球資訊網與地政處土地標售行動網，歡迎有意者踴躍參與。縣府地政處指出，大武營重劃區位於屏東市西南側，位處屏東車站與六塊厝車站之間的交通樞紐地段，毗鄰屏東榮民總醫院，區域內擁有 8公頃公園、停車場及開放空間，並鄰近永大共融公園與武昌公園，公共設施完備。此外，原航空特戰指揮部的歷史建築經縣府修護保存並活化再利用，為該區增添文化價值與生活便利性，是屏東縣安居樂業的指標性區域。地政處提醒，目前標售作業已公告，有意投標者請於 114年1月21日上午9點前，將投標相關文件 以掛號郵遞方式 寄至「屏東郵局第528號信箱」。標單及招標文件可於 屏東縣政府北棟地政處重劃科 索取，詳情請參閱公告資訊或洽詢地政處。