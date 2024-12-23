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▲南方雲系北移，週一、週二降雨範圍較廣，週三聖誕節雨勢趨緩。（圖／中央氣象署）

南海昨（22）日生成的「熱帶性低氣壓」，中央氣象署表示，已經在今（23）日下午2時增強為「帕布颱風」（國際命名：Pabuk，寮國提供，原意為淡水魚），路徑將朝中南半島接近，對台灣無直接影響，但颱風外圍供應水氣給南方雲系，台灣雲量增多、降雨機率提高。中央氣象署預報員趙竑指出，熱帶性低氣壓TD30昨天上午在南海生成，強度慢慢拉升，今天午後變為「帕布颱風」，路徑預估朝越南前進，對台灣不會有直接影響，且帕布颱風所處環境對其發展不利，北方冷空氣強盛壓制，難以北上侵襲台灣，但颱風外圍供應水氣給南方雲系，今明兩天台灣雲量增多、降雨機率提高。趙竑說明，今天基隆北海岸、東北部、大台北山區有短暫雨，其它地區則都有局部短暫雨，今天到明天清晨，高山有降雪機率。明天各地降雨機率仍較高，但雨勢集中在北部、東半部，明天晚上全台雨勢趨緩，聖誕節水氣再減少，只剩東半部有零星雨勢。週四（12/26）東北季風增強，下波大陸冷氣團則在週五抵達台灣，一直到週末，北部早晚低溫僅11至12度，其他地區13至15度，最冷時段落在週六晚上至週日清晨（12/28至12/29），全台低溫只有12度，中部以北空曠地區有機會跌破10度。跨年當天大陸冷氣團預計減弱，但夜晚氣溫依舊偏冷。