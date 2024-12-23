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國民黨上週五在立法院會強行通過《財劃法》，若實施行政院將再釋出3753億元，對此行政院主計總處表示，包括國防、勞保、健保、農業等補助預算皆需大砍3成，民進黨幕僚周軒表示，列出包括國防經費在內共25項計畫會受到衝擊，而要怎麼解決，主計總處表示「既然錢都回到地方了，就只好把地方自籌款比例拉高了」，換句話說，麻煩台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等人多費心了。周軒表示，今天早上主計總處記者會，把上周五三讀通過藍白版本財劃法受影響的狀況詳細說明，大意來說，除了法定義務支出不能動之外，其他的補助，包括現在正在進行的計畫，全部都要減列28%，才能填補被拿走的3753億元。周軒說，那麼有什麼計畫被影響，包括國防經費（不含人員維持費）、撥補勞保基金、中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫、少子女化對策、治安維護相關經費、健保財務協助方案、提升醫療服務體質、撥補農發基金辦理公糧收購等、撥補農損基金辦理綠色環境給付計畫等、撥補農業天然災害救助基金、完備社會安全網絡、撥補石油基金辦理節能家電補助等、食品安全相關經費、受僱勞工育嬰留職停薪津貼加給補助、提升災害防救量能、省道改善計畫、生活圈道路交通系統建設計畫永續提升人行安全計畫、公路公共運輸永續及交通平權計畫、捷運建設計畫、鐵路立體化建設計畫、中央管流域整體改善與調適計畫、農田水利跨域整合永續發展計畫、整體性治山防災與污水處理建設計畫，洋洋灑灑總共25項。而該如何解決？周軒提及，主計總處表示，「既然錢都回到地方了，那麼之後編預算的時候，就只好把地方自籌款比例拉高了」，換句話說，麻煩蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕等縣市長們多費心了，但是國防就沒辦法了，「大概武器要少買一點了」。