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台北股市今（23）日終場上漲594.29點或2.64%，收在23104.54點，寫上史上第7大漲點，成功站回23000點關卡；其中三大法人合計買超416.49億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連2賣「由賣轉買」買超392.42億元；投信「連2買」，今日買超1.4億元；自營商（自行買賣）「由賣轉買」買超22.67億元，合計三大法人買超416.49億元。美國股市上週五全數走高，四大指數全數上漲逾1%，激勵台北股市今日開盤上漲301.31點、來到22811.56點，隨後在電子權值股的領軍下，指數持續走高，最高一度來到23132.25點，上漲622點，終場則是上漲594.29點或2.64%，收在23104.54點，寫上史上第7大漲點，成功站回23000點關卡，日K結束連2黑，並且一口氣站回所有均線，成交量為3530.87億元。大盤開高走高，中小型股也同步表現強勁，櫃買指數開盤上漲0.47點、來到252.86點，盤中最高一度來到255.49點，終場上漲1.79點或0.71%，收在254.18點，成功站回5日線，不過10日線卻得而復失。權值股領軍上攻，權王台積電回神反攻，今日以1065元開出、上漲30元，隨後有資金進駐，最後一盤爆出4026張買單，終場收在最高價1080元，成功站回短期均線5日、10日線，挹注大盤指數就有351點。也同步帶動半導體族群走高，類股指數漲3.79%，位居漲幅排行榜冠軍，友威科上漲逾4%，世芯-KY、力成、采鈺、菱生、凌陽創新、典範上漲逾2%；熱度也持續擴散到設備股，高僑亮燈漲停來到29.9元，盟立上漲逾5%，友威科、東捷、世禾上漲逾4%，晶彩科、志聖上漲逾3%。鴻海也同步開高震盪，以185元開出、上漲4元，盤中最高一度來到187.5元，終場上漲4.5元或2.49%，收在185.5元，日K結束連2黑，站上短期均線5日、10日線，挹注大盤指數就有21點；聯發科也開高走高，以1405元開出、上漲15元，盤中最高來到1420元，終場上漲20元或1.44%，收在1410元，不過5日線得而復失，挹注大盤指數就有9點。今日個股成交量排行榜前五名：友訊、昆盈、陽明、華南金、泰金寶-DR；個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、鴻海、廣達、陽明。