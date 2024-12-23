《拳上2024》主秀統神vs蹦闆場外議題持續延燒，在擂台上統神與蹦闆分別戴上18盎司與10盎司拳套，也衍生其中拳套盎司羅生門，雙針對賽前約定說法對不上。對此，網紅陳沂更發文酸蹦闆「拿10盎司女孩兒用的拳套」，不過貼文卻被格鬥選手金鋼刀打臉：「10盎司本來就是正式比賽手套」。
《拳上2024》比賽結束後，陳沂昨（22）日發文狂酸蹦闆，「然後我是不懂拳擊啦！不過拿10盎司女孩兒用的拳套，一直低頭什麼打法？滿地找割掉的胃嗎？」
對此，今（23）日格鬥選手金鋼刀則感慨發文，「10盎司本來就是正式比賽手套，哪來娘炮？我看很多完全不懂拳擊的，除了批評專業裁判的判決，也嘲笑戴10盎司是娘炮！很抱歉，從我開始打正式比賽，除了MMA是四盎司的露指手套，其餘站立技幾乎都是戴10盎司的拳套，只能說無知蠻可怕的。」
至於蹦闆整場比賽都採取低頭姿態的打法，金鋼刀也解釋，在擂台上選手近距離要換拳的時候，光用眼睛是不可能看得到對手的拳，這時候只能先「預判」對手有可能的動作，但這是對自己技術有自信並且經驗豐富的選手才能做到。不然就是兩手護好整個臉，手肘夾緊肋骨，即使如此對手的攻擊還是有可能穿進來，所以要收下巴，「在那邊嘲笑低頭找東西的，可以自己試試看全防禦的動作，只要收下巴自然頭就要低下來，不要把無知當有趣。」
至於裁判評分爭議部分，金鋼刀也表示，拳擊比賽是得分制，不是看誰猛誰扛的多就贏，如果你一直狂打全防禦的對手，但對手也沒有被擊倒，自然你一分是都沒有，「很多外行人一直說蹦闆低頭被壓著打，各位外行人觀眾，先了解一下比賽規則吧，看到這些瞎扯蛋的發言，覺得蠻可笑的」。
金鋼刀也補充，統神與蹦闆這場比賽，最難的也應該是判分部分，「因為如果我是裁判，我會覺得二位選手的攻擊大部分都沒有威力，而互相攻擊到對方也都沒有明顯的效果，如果要講蹦闆流鼻血，我觀察他這一陣子的練習，發現他是容易流鼻血的，也就是我們說的玻璃鼻子，而並非是對手重擊造成」。
但即使是如此，金鋼刀仍然覺得蹦闆的有效打擊，最後還是多了一點。他補充，「之前我當計分裁判時，都覺得很難，有時候甚至跟另外一位裁判的看法有很大的差距，因為每一個裁判坐的位置、角度所看到的，並不完全一樣。有些攻擊我覺得有效，因為可能距離我比較近，判分本來就很主觀，這場比賽真的是為難計分裁判了，要在大量的無效攻擊比賽裡去判斷到底哪些攻擊是有效的，這真的厲害」。
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對此，今（23）日格鬥選手金鋼刀則感慨發文，「10盎司本來就是正式比賽手套，哪來娘炮？我看很多完全不懂拳擊的，除了批評專業裁判的判決，也嘲笑戴10盎司是娘炮！很抱歉，從我開始打正式比賽，除了MMA是四盎司的露指手套，其餘站立技幾乎都是戴10盎司的拳套，只能說無知蠻可怕的。」
至於蹦闆整場比賽都採取低頭姿態的打法，金鋼刀也解釋，在擂台上選手近距離要換拳的時候，光用眼睛是不可能看得到對手的拳，這時候只能先「預判」對手有可能的動作，但這是對自己技術有自信並且經驗豐富的選手才能做到。不然就是兩手護好整個臉，手肘夾緊肋骨，即使如此對手的攻擊還是有可能穿進來，所以要收下巴，「在那邊嘲笑低頭找東西的，可以自己試試看全防禦的動作，只要收下巴自然頭就要低下來，不要把無知當有趣。」
至於裁判評分爭議部分，金鋼刀也表示，拳擊比賽是得分制，不是看誰猛誰扛的多就贏，如果你一直狂打全防禦的對手，但對手也沒有被擊倒，自然你一分是都沒有，「很多外行人一直說蹦闆低頭被壓著打，各位外行人觀眾，先了解一下比賽規則吧，看到這些瞎扯蛋的發言，覺得蠻可笑的」。
金鋼刀也補充，統神與蹦闆這場比賽，最難的也應該是判分部分，「因為如果我是裁判，我會覺得二位選手的攻擊大部分都沒有威力，而互相攻擊到對方也都沒有明顯的效果，如果要講蹦闆流鼻血，我觀察他這一陣子的練習，發現他是容易流鼻血的，也就是我們說的玻璃鼻子，而並非是對手重擊造成」。
但即使是如此，金鋼刀仍然覺得蹦闆的有效打擊，最後還是多了一點。他補充，「之前我當計分裁判時，都覺得很難，有時候甚至跟另外一位裁判的看法有很大的差距，因為每一個裁判坐的位置、角度所看到的，並不完全一樣。有些攻擊我覺得有效，因為可能距離我比較近，判分本來就很主觀，這場比賽真的是為難計分裁判了，要在大量的無效攻擊比賽裡去判斷到底哪些攻擊是有效的，這真的厲害」。
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