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▲王力宏2023年1月在賭城開演唱會，這也是他復出後的第一場演唱會。（圖／鄭孟晃攝）

歌手王力宏2021年宣布與前妻李靚蕾離婚，沒想到遭到女方爆料婚內出軌，演藝事業也跟著跌落谷底，不過他沉寂一陣子後在2023年初於美國拉斯維加斯開復出後第一場演唱會，也在中國展開許多活動，昨（22）日王力宏在音樂節上向粉絲傾訴心聲：「擔心自己再也站不起來」，他還加碼宣布將在明年開啟新的巡迴演唱會。2021年12月15日王力宏證實與妻子李靚蕾結束長達8年的婚姻，並表示在婚姻中自己不足的地方實在太多，也因為兩人對於未來的規劃有所不同，所以決定要分開生活。原先外界都祝福王力宏與李靚蕾，沒想到女方沉默2天，17日深夜發表5000字長文，爆料王力宏從交往到結婚19年來的罪狀，其中包含兩人交往後王力宏劈腿、招妓，且給出的理由是「沒有辦法控制自己」、讓李靚蕾5年內生下3個小孩，但王力宏婚內頻出軌，讓女方過偽單身生活、婚後邀請砲友到家中開聖誕派對等。後續王力宏與李靚蕾進入離婚官司，男方演藝事業跌落谷底，沉寂一段時間，後來於2023年1月28日選擇在美國拉斯維加斯舉辦復出後第一場演唱會，並演唱多首經典歌曲〈你不在〉、〈Can You Feel My World〉、〈改變自己〉，還當眾落淚，透露自己2022年過得很不容易。今年9月潘瑋柏在IG分享與王力宏、陳立農的聚會照片，其中照片中有一位身穿緊身上衣的女性坐在王力宏旁邊，立馬讓網友掀起一陣討論，紛紛猜測「是不是王力宏新女友？」對此，王力宏經紀人否認，女方只是潘瑋柏同公司藝人，恰巧有同一場演出而已。然而，王力宏昨（22）日在廣東汕頭音樂節表演，表演到一半他突然向觀眾90度鞠躬，表示：「這幾年生活有許多變化，曾經一度以為自己再也站不起來，沒辦法回到過歌迷面前，過去的一年內把行程安排得很滿，有人問會不會很累？我說很累啊，但這對我來說更是一場自我療癒的旅程。」此外王力宏也宣布將在明年開啟全新個人巡迴演唱會，《NOWnews今日新聞》求證王力宏經紀人，對方證實此事，稱本來明年1月才要正式公布，但王力宏搶先公開，強調巡演是全新演出，並非重啟舊的演唱會。