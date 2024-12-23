全新美食實境競賽節目《夜市王》節目持續備受關注，在第六集海鮮主題比賽結束後，也選出北中南東4家夜市進入決賽，接下來最後三個主題將決定誰是台灣夜市霸主。然而在最新一集當中，邀請來評審曾志偉的女兒、同時也是名主持人的曾寶儀，來擔任不列入計分的飛行評審團，結果曾寶儀精闢又有水準的講評，甚至為了對美食的看法直接不同開嗆老爸曾志偉，互動相當有趣，獲得觀眾一片叫好，連評審娘娘都認證：「她是評審的評審」。
《夜市王》隱藏評審是曾寶儀！每一集錄影她都在現場
《夜市王》在每一集評比各大夜市美食時，除了既定的曾志偉、韓勾A金針菇、泰國娘娘三位主審之外，也會邀請一位至兩位飛行嘉賓，以不列入計分方式一起享用美食並且講評，過去節目組曾經邀請過大胃王小慧、男星鄭人碩、李玉璽等人，而在最新一集中，邀請到的就是主審曾志偉的女兒，同時也是名主持人的曾寶儀。
曾寶儀被介紹出場時就表示：「我可以說是《夜市王》最忠實的觀眾，也可以說是最爽的人，從第一集開始我就在台下，拿著一雙筷子開始吃，可是我全部都吃完了！」曾寶儀接受節目採訪也提到：「我聽到你們要找我爸做這個節目時，我就心想，不管怎麼樣我都要在，因為我非常想去夜市一吃就是十攤，但胃口就是這麼大根本沒辦法，《夜市王》這個節目滿足了我的夢想。」
曾寶儀是《夜市王》「評審的評審」！公開開嗆曾志偉嚇壞主持人
節目開始後，主持人Lulu也問曾寶儀：「你有辦法用念力控制父親嗎？」曾寶儀則說：「我覺得在前幾集的調教下，我已經很努力把他的品味變得跟我一樣」曾寶儀強調：「我其實非常的激動，就如果我喜歡的沒有進到前幾名，我就會忿忿不平，就想說這些評審怎麼回事？」
泰國娘娘也認證提到：「寶儀姐真的就是評審的評審，就是一吃完呢就會上來說：『你給這個？你怎麼可能？你怎麼能給這個』她不認同，我常常聽到這句話」，一旁的韓勾A金針菇也頻頻點頭。
而在第六集海鮮餐點試吃完畢之後，曾志偉給東大門夜市「白帶魚捲」第三名，並點評非常好吃，但建議老闆可以給一點醬料，結果曾寶儀立刻敲鐘上訴表示：「我認為好的食物就是要直球對決，有的調味料過多就是多餘的」；曾志偉則回說：「這就是我的女兒，小孩子不懂事」；曾寶儀立刻回嗆：「我反而覺得是沒有長大的小孩，才會什麼東西都想試一下。」
曾志偉解釋：「比如說上次那個牛排，就給我們很多醬料，都是可以讓我們嘗試不同的味道」曾寶儀繼續敲鐘上訴：「我覺得醬料多是看起來好看，但很明顯有些就是多餘，這種我就會相當的不屑」，結果曾志偉語出驚人秒回：「其實唯一的多餘她來到這個地球上」，讓主持群嚇到狂轉圈圈，Lulu更直接說：「不好意思這個我沒辦法主持了，總幹事你來主持一下」場面相當逗趣，全場陷入瘋狂。
曾寶儀《夜市王》首登場被讚爆！網友敲碗第二季當主審
而曾寶儀在本集首登場評價7家夜市的海鮮料理，用詞精確又清楚，在第一名部分，曾寶儀給了東大門夜市「白帶魚捲」，講評就提到：「白帶魚老實說也不好處理，但店家處理非常好，且用一串一串的方式料理，讓民眾可以邊走邊吃，而且我很在乎的是一個夜市的獨家料理，搭配的花瓣一起吃，雖然有評審覺得沒什麼味道，添加沒意義，但是我覺得這個花只有花蓮吃到的話，這是一個有故事的，就如果能吃到美食又吃到故事又吃到特色，對我來說，那就是最有夜市代表性的作品，所以我第一名給了白帶魚捲」。
該集節目曝光之後，曾寶儀的表現被許多觀眾讚爆表示：「第二季一定要找曾寶儀當主審啦！講評實在太棒了」、「曾寶儀講評有效果用詞又精確，也給店家很多實質建議，真是好看」、「這集最大亮點就是曾寶儀！完全有資格當評審的評審」、「曾寶儀真的講出觀眾的心聲，一個能代表在地夜市的獨家小吃是非常重要的！」接下來《夜市王》即將進入決賽，究竟剩下的4家夜市誰會是冠軍，就讓我們繼續看下去囉！
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《夜市王》在每一集評比各大夜市美食時，除了既定的曾志偉、韓勾A金針菇、泰國娘娘三位主審之外，也會邀請一位至兩位飛行嘉賓，以不列入計分方式一起享用美食並且講評，過去節目組曾經邀請過大胃王小慧、男星鄭人碩、李玉璽等人，而在最新一集中，邀請到的就是主審曾志偉的女兒，同時也是名主持人的曾寶儀。
曾寶儀被介紹出場時就表示：「我可以說是《夜市王》最忠實的觀眾，也可以說是最爽的人，從第一集開始我就在台下，拿著一雙筷子開始吃，可是我全部都吃完了！」曾寶儀接受節目採訪也提到：「我聽到你們要找我爸做這個節目時，我就心想，不管怎麼樣我都要在，因為我非常想去夜市一吃就是十攤，但胃口就是這麼大根本沒辦法，《夜市王》這個節目滿足了我的夢想。」
曾寶儀是《夜市王》「評審的評審」！公開開嗆曾志偉嚇壞主持人
節目開始後，主持人Lulu也問曾寶儀：「你有辦法用念力控制父親嗎？」曾寶儀則說：「我覺得在前幾集的調教下，我已經很努力把他的品味變得跟我一樣」曾寶儀強調：「我其實非常的激動，就如果我喜歡的沒有進到前幾名，我就會忿忿不平，就想說這些評審怎麼回事？」
泰國娘娘也認證提到：「寶儀姐真的就是評審的評審，就是一吃完呢就會上來說：『你給這個？你怎麼可能？你怎麼能給這個』她不認同，我常常聽到這句話」，一旁的韓勾A金針菇也頻頻點頭。
而在第六集海鮮餐點試吃完畢之後，曾志偉給東大門夜市「白帶魚捲」第三名，並點評非常好吃，但建議老闆可以給一點醬料，結果曾寶儀立刻敲鐘上訴表示：「我認為好的食物就是要直球對決，有的調味料過多就是多餘的」；曾志偉則回說：「這就是我的女兒，小孩子不懂事」；曾寶儀立刻回嗆：「我反而覺得是沒有長大的小孩，才會什麼東西都想試一下。」
曾志偉解釋：「比如說上次那個牛排，就給我們很多醬料，都是可以讓我們嘗試不同的味道」曾寶儀繼續敲鐘上訴：「我覺得醬料多是看起來好看，但很明顯有些就是多餘，這種我就會相當的不屑」，結果曾志偉語出驚人秒回：「其實唯一的多餘她來到這個地球上」，讓主持群嚇到狂轉圈圈，Lulu更直接說：「不好意思這個我沒辦法主持了，總幹事你來主持一下」場面相當逗趣，全場陷入瘋狂。
曾寶儀《夜市王》首登場被讚爆！網友敲碗第二季當主審
而曾寶儀在本集首登場評價7家夜市的海鮮料理，用詞精確又清楚，在第一名部分，曾寶儀給了東大門夜市「白帶魚捲」，講評就提到：「白帶魚老實說也不好處理，但店家處理非常好，且用一串一串的方式料理，讓民眾可以邊走邊吃，而且我很在乎的是一個夜市的獨家料理，搭配的花瓣一起吃，雖然有評審覺得沒什麼味道，添加沒意義，但是我覺得這個花只有花蓮吃到的話，這是一個有故事的，就如果能吃到美食又吃到故事又吃到特色，對我來說，那就是最有夜市代表性的作品，所以我第一名給了白帶魚捲」。
該集節目曝光之後，曾寶儀的表現被許多觀眾讚爆表示：「第二季一定要找曾寶儀當主審啦！講評實在太棒了」、「曾寶儀講評有效果用詞又精確，也給店家很多實質建議，真是好看」、「這集最大亮點就是曾寶儀！完全有資格當評審的評審」、「曾寶儀真的講出觀眾的心聲，一個能代表在地夜市的獨家小吃是非常重要的！」接下來《夜市王》即將進入決賽，究竟剩下的4家夜市誰會是冠軍，就讓我們繼續看下去囉！