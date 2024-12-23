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▲曾寶儀透露自己從節目第一集就一直都在台下試吃，是《夜市王》最忠實的觀眾，這個節目也實現自己想去夜市吃爆10攤的夢想。（圖/YT@夜市王）

▲主審泰國娘娘也認證：「寶儀姐就真的是評審的評審」，表示她常常會在試吃評分結束之後，與評審私下還有討論。（圖/YT@夜市王）

▲曾志偉與女兒曾寶儀同台，兩人因為美食意見不合，在節目上互嗆，讓主持群嚇到不行，互動逗趣讓全場陷入瘋狂。（圖/YT@夜市王）

▲曾寶儀最後在海鮮主題給花蓮東大門夜市「無刺白帶魚捲」第一名的成績，精闢講解被觀眾讚爆，希望第二季找來當主審。（圖/YT@夜市王）

全新美食實境競賽節目《夜市王》節目持續備受關注，在第六集海鮮主題比賽結束後，也選出北中南東4家夜市進入決賽，接下來最後三個主題將決定誰是台灣夜市霸主。然而在最新一集當中，邀請來評審曾志偉的女兒、同時也是名主持人的曾寶儀，來擔任不列入計分的飛行評審團，《夜市王》在每一集評比各大夜市美食時，除了既定的曾志偉、韓勾A金針菇、泰國娘娘三位主審之外，也會邀請一位至兩位飛行嘉賓，，過去節目組曾經邀請過大胃王小慧、男星鄭人碩、李玉璽等人，曾寶儀被介紹出場時就表示：「我可以說是《夜市王》最忠實的觀眾，也可以說是最爽的人，」曾寶儀接受節目採訪也提到：節目開始後，主持人Lulu也問曾寶儀：「你有辦法用念力控制父親嗎？」曾寶儀則說：「我覺得在前幾集的調教下，我已經很努力把他的品味變得跟我一樣」而在第六集海鮮餐點試吃完畢之後，曾志偉給東大門夜市「白帶魚捲」第三名，並點評非常好吃，但建議老闆可以給一點醬料，曾志偉解釋：「比如說上次那個牛排，就給我們很多醬料，都是可以讓我們嘗試不同的味道」而曾寶儀在本集首登場評價7家夜市的海鮮料理，用詞精確又清楚，在第一名部分，曾寶儀給了東大門夜市「白帶魚捲」，講評就提到：「白帶魚老實說也不好處理，但店家處理非常好，且用一串一串的方式料理，讓民眾可以邊走邊吃，，所以我第一名給了白帶魚捲」。該集節目曝光之後，曾寶儀的表現被許多觀眾讚爆表示：、「曾寶儀真的講出觀眾的心聲，一個能代表在地夜市的獨家小吃是非常重要的！」接下來《夜市王》即將進入決賽，究竟剩下的4家夜市誰會是冠軍，就讓我們繼續看下去囉！