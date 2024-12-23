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若民眾黨黨主席柯文哲請辭成功，根據該黨黨章規定，代理黨主席將由該黨的中央委員會互相推選一人，除了蔡壁如已表態宣布將參選該黨中委，資深媒體人黃揚明今（23）日於直播節目上提到柯文哲的妹妹柯美蘭也將參選，將引媒體持續關注。黃揚明今日在直播節目中採訪周榆修，黃揚明提及柯美蘭將參選中央委員一事，勢必將引起媒體持續關注，周榆修對此並未有任何回應，但可確定的是該黨將於明年1月19日改選中央委員。根據該黨黨章，中央委員得互相推選一人代理黨主席，目前蔡壁如已表態參選中委，疑似是想拼黨主席一職。周榆修表示，該黨的黨團三長也將當然成為中央委員。面對小草嗆聲沒有柯文哲就要退黨，周榆修強調，民眾黨不會自絕於外界看法，不管是在哪個工作崗位的有黨籍的同事必須理解，民眾黨依據規章全力進行更迭的同時，民眾黨現狀也將全力準備柯文哲若被起訴後的攻防。