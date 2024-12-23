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台中市一頭壯碩的大黑豬深夜脫逃，在外埔區土城路上游街「散步」影響交通安全，引來眾多好奇的民眾圍觀，造成交通大亂以致險象環生，所幸在大甲分局安定派出所警方與飼主的通力合作下，順利將豬隻趕回豬舍，避免衍生其他事故發生。據悉，外埔區土城路一帶居民許姓夫妻在住家旁的豬舍裡飼養50餘頭豬隻，目前平均體重均已達百斤，正準備於過年期間販售。然而，18日當天下午許姓夫妻餵完豬後，因未注意鐵柵門是否關緊，導致其中一頭大黑豬趁機逃出豬舍，開始在土城路上逛大街，由於當時天色昏暗，過往人車紛紛閃避。19時許，大甲警分局安定派出所所長黃益全與員警劉廷裕巡邏至該路段，發現多名民眾攔下巡邏車並告知有一頭豬跑到馬路上溜搭，面對這頭不按「交通規則」四處奔跑的大黑豬，員警當即展開行動，黃所長駕駛巡邏車尾隨其後，開啟警示燈提醒來車避讓，劉員警則在寒風低溫中下車與民眾合力驅趕豬隻，飼主許姓夫妻也在居民通知後趕赴現場協助，眾人在歷經30多分鐘的努力後，終於將大黑豬趕回豬舍。許姓夫妻對於警方的協助表達由衷感謝，並表示日後會加強豬舍的圍欄管理，以避免類似事件再發生。大甲警分局長謝建國提醒市民，飼養牲畜應妥善檢查飼養設施是否穩固，確保門窗關閉完好。若因疏忽導致牲畜脫逃，可能衍生交通意外甚至觸法，飼主需承擔法律責任，將得不償失。