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▲關女士和丈夫希望保住第2個寶寶，於是接受強效抗生素和「子宮頸環紮術」治療，成功產下第2個寶寶。（圖／記者張志浩攝）

▲婦產科醫師提醒，台灣早產發生率攀高，和試管嬰兒雙胞胎的比例增加、孕婦高齡化、抽菸喝酒等有關。（圖／國泰綜合醫院提供）

40歲的關女士日前經由試管嬰兒技術懷上雙胞胎，不料卻在第19週時突然出現大量破水，第1個寶寶懷孕20週後自然產出後，夫妻倆強烈希望保住第2個寶寶，於是接受強效抗生素和「子宮頸環紮術」治療後，今（2024）年10月10日、懷孕36週順利產出，第2個寶寶，兩個雙胞胎相差111天出生，成為目前國內已知最久、出生相差週數最大的「延遲生產」成功案例，且成功機率不到萬分之一。關女士分享，懷上雙胞胎19週左右自己曾出國玩，但出遊期間並沒有做任何傷害傷體的不良動作，沒想到回國兩天後突然出血、大破水，當天前往急診就被通知需要安胎，結果第1個寶寶因為破水太嚴重無緣成為家人。關女士提到，「當下一定是覺得很難過，但過了之後就覺得還是緣分」，經過這次意外後，關女士和丈夫就將重點放在尚未出世的第2個寶寶，於是聽從醫師建議，接受強效抗生素及子宮頸環紮術治療，關女士3週後出院，改門診治療，後續一路安胎到第35週，B寶在將近36週時自然生產，成為國慶寶寶。關女士的兩個寶寶相差111天出生，創下台灣已知相隔最長紀錄，國泰綜合醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾指出，雙胞胎屬於早產的高危險群，平均會在36週提前生產，若遇到早產情況，通常會兩個寶寶會一起分娩出來，能夠間隔24小時以上才生出第2個寶寶的狀況相當罕見，醫學上叫做「雙胞胎延遲間隔生產」。陳俐瑾說明，由於沒有醫療上的常規可循，醫學文獻上報告，雙胞胎延遲間隔生產超過1天以上的成功個案數只有82例，成功機率大約不到萬分之一，且關女士在第1個寶寶出生時，已經有過子宮收縮的情況下，第2個寶寶被擠壓出來的風險也很高，因此在當時「怎麼拿捏子宮減少收縮、有機會將出口縫起來保住下個寶寶，是醫療團隊最苦惱的問題。」陳俐瑾提到，國際上延遲生產平均天數為「數天到數週」，其中最久的個案在葡萄牙，高達154天，台灣至今成功的個案數寥寥無幾。此外，台灣早產發生率由95年的8.5%攀升至112年的10.8%，原因可能是試管嬰兒雙胞胎的比例隨之增加、孕婦高齡化，或是有抽菸喝酒吃檳榔習慣，這些人都是早產高危險群。