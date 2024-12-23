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▲王力宏去年9月在小巨蛋連開兩場演唱會，門票全數售罄，人氣似乎不受婚變醜聞影響。（圖／翻攝自王力宏微博）

▲王力宏昨（22）日在廣東汕頭音樂節表演，在台上感性表示：「這幾年生活有許多變化，曾經一度以為自己再也站不起來」，坦言這一路走來像是自我療癒的旅程。（圖／翻攝自王力宏微博）

歌手王力宏1995年出道，以音樂創作天份及溫暖厚實嗓音廣受歡迎，不料在2021年被結婚8年的妻子李靚蕾控訴感情不忠、買網軍及婚內出軌等，讓他形象一落千丈淡出演藝圈，當年12月兩人宣告離婚。時隔三年過去，王力宏的官司逐一勝訴，甩去醜聞陰霾，日前他宣布將舉行全新巡迴演唱會，消息引發各界關注，對此，網友在論壇PTT討論王力宏歌唱實力、爭議處理及近年發展相關話題，指出當中3大關鍵顯示「王力宏根本沒消失過」，盛讚其存在的貢獻與價值，掀起熱議。歌迷們以「 沒人發現王力宏莫名其妙就失去舞台了嗎！」為題發文，討論王力宏事業近況，一名網友抱不平發問：「只是離婚的糾紛，然後莫名其妙就失去了舞台？」引來另一名網友反駁此說法，指出王力宏近年非但沒有淡出演藝圈，當中3關鍵顯示其仍屹立不搖，包括「去年兩場小巨蛋都賣光了」、「中國的音樂節幾乎每個月都有開唱」及「宣傳海報也都是C位」，就連其餘藝人也不避諱與他合照分享，「實際上他早就已經算是穩定復出了，哪天開始上中國大型綜藝就瞬間變回華語巨星了，反正他的商業價值就在那，應該不用替他操心那麼多。」此文留言區引來不少網友分享看法，「官司打贏就復出了，根本沒消失」、「原本今年還要唱金曲獎致敬李玟的」、「小巨蛋演唱會照樣賣光」，回頭觀察王力宏近年的動態，確實他在中國大陸如火如荼展開巡迴演唱，跑遍了合肥、南京、徐州、武漢及東山等地，去年9月也在台北小巨蛋連開兩場演唱會，門票全數售罄，台下歌迷熱情歡呼，人氣絲毫不輸過往巔峰時期，如今明年打造全新巡演，是否會有台灣場次，未來動向備受各界關注。然而，王力宏昨（22）日在廣東汕頭音樂節表演，表演到一半他突然向觀眾90度鞠躬，表示：「這幾年生活有許多變化，曾經一度以為自己再也站不起來，沒辦法回到過歌迷面前，過去的一年內把行程安排得很滿，有人問會不會很累？我說很累啊，但這對我來說更是一場自我療癒的旅程。」然而，《NOWnews今日新聞》求證王力宏經紀人巡演一事，對方證實稱本來明年1月才要正式公布，但王力宏搶先公開，強調巡演是全新演出，並非重啟舊的演唱會。