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民眾黨秘書長周榆修今（23）日受訪表示還沒收到柯文哲的請辭信，律師黃帝穎今上節目表示柯文哲想要請辭自降權力，民眾黨卻說沒看到信，這是罔顧柯文哲的自由意志和法律權益。黃帝穎今日分析表示：柯文哲若起訴後接押將面臨長期的牢獄生活，所以柯文哲辭掉黨主席是想自降權力，希望說服法院自己已經沒有實質影響力了，希望不要被接押，但沒想到民眾黨不讓他下車！柯文哲可能沒料想到發出去的信會不被承認，想自降影響力還不可得，參與集會結社的自由與個人意志已遭忽視。黃帝穎更提到：「民眾黨將全力挽留柯文哲！律師狠批「罔顧2權益」：焊死車門不讓他下車柯文哲自己表示要請辭黨主席，哪怕民眾黨沒收到信也已經知道他的意思了，只是民眾黨不處理，或是想挽留。其實柯文哲想在這邊下車，避免後續接押，但民眾黨把車門焊死，沒有要讓他下車，其實這是罔顧柯文哲的法律權益。」被問到柯文哲的信是不是卡到週末六、日寄不出去？黃帝穎說那封信一經法院裁定准許就應該出去了，上週還沒到禮拜五就裁了。