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▲市長黃偉哲邀請藝人譚艾珍擔任「臺南市防詐大使」，與女兒歐陽靖現身記者會，以親身經歷宣導最新詐騙手法，增進市民對新型態詐欺案件的重視與了解。(圖／南市府提供)

▲日前因受詐騙引起大眾注目的藝人譚艾珍，今天也偕同女兒歐陽靖詳述受詐騙經歷。(圖／南市府提供)

台南市警察局、臺南地方檢察署、臺南市調處及京城銀行，為加強打詐力道今(23)日簽署反詐騙專案合作意向書（MOU），市長黃偉哲表示，這次MOU簽署就是要加強「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」等各項作為，透過公私協力，與轄內民間公司、社團、宗教團體、社區組織合作，提升人民識詐意識。今天記者會上，南市警察局長林國清、臺灣臺南地方檢察署檢察長鍾和憲、臺南市調處長黃建華及京城銀行總經理姜宏亮，在市長黃偉哲、高檢署臺南分檢署檢察長黃玉垣與市議員沈震東、陳怡珍之見證下，分別代表四方簽署反詐騙專案合作意向書（MOU），內容為建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台，加強檢、警、調、金四方合作關係，齊心戮力共同打擊詐騙。同時也公布「打詐儀錶板」數據，據統計南市11月詐欺受理件數共1,531件，較上月增加34件；財損金額8億2,692萬餘元，較上月減少9,463萬元外。並邀請藝人譚艾珍擔任「臺南市防詐大使」，與女兒歐陽靖現身記者會，以親身經歷宣導最新詐騙手法，增進市民對新型態詐欺案件的重視與了解。黃偉哲表示，防詐除了要仰賴警察機關的辛勞，更感謝第一線的銀行行員、郵局匯員及超商店員等等，常是協助警方攔阻詐騙的功臣。然而網路銀行的普及也使攔阻詐騙日趨困難，因此行政方面也要加強各種管道的宣導，提醒大眾詐騙不分學歷、性別、年齡誰都有可能是受害者，千萬要提高警覺。黃偉哲也期許這次MOU簽署讓警察局與臺南地檢、臺南市調處、京城銀行攜手合作，加強「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」等各項作為，透過公私協力，與轄內民間公司、社團、宗教團體、社區組織合作，提升人民識詐意識。日前因受詐騙引起大眾注目的藝人譚艾珍，今天也偕同女兒歐陽靖詳述受詐騙經歷。譚艾珍表示，當初接獲假冒戶政事務所來電，謊稱有人拿其證件要辦手續，將協助轉接警察單位報案，隨後假冒警官的歹徒佯稱其涉嫌刑事案件須假扣押財產，遂依照歹徒指示面交98萬元，後歹徒再約於臺南市安平區面交剩餘款項時，幸警察局第四分局孫姓員警落實勤務，於超商前盤查並逮捕欲面交之車手，才沒有造成更多損失。警察局長林國清呼籲，市民朋友如收到各種訊息要你交付款項時，請先「冷靜想一想」加以查證，如有疑問可到鄰近派出所或撥打刑事警察局165反詐騙專線諮詢。根據警察局統計，南市在查緝提領熱點車手方面，從7月2,372次的高發提款次數逐月下降，11月已大幅下降至789次，為六都最少。11月查獲詐欺集團57件、347人，查扣不法所得土地17筆、車輛6輛、現金新臺幣(以下同)313萬餘元。今年迄今（統計至11月30日）共查緝車手1,407人，攔阻詐騙2,636件、金額11億25萬餘元，守護人民財產不遺餘力。