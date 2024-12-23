「帕布颱風」（國際命名：Pabuk）今（23）日下午2時生成，雖然路徑對台灣沒有直接影響，但外圍水氣間接影響台灣導致降雨，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今晚各地雨勢還會持續，明（24）日下半天逐漸趨緩，氣溫在明後兩天也將逐步回升，下一波冷空氣預估週四（12/26）南下，並一路影響到週末（12/27至12/29）。
帕布颱風生成 路徑對台灣無直接影響
黃恩鴻說明，今天下午2時，「帕布颱風」在南海生成，未來路徑預估朝越南前進，且1到2天內就會消散，再增強機會不高，因此對台灣不會有直接影響，需要注意的是，帕布颱風外圍供應水氣給台灣南方雲系，因此今明兩天台灣雲量增多、各地降雨機率提高。
明天下半天降雨趨緩 北台灣依舊偏冷
黃恩鴻表示，明天大陸冷氣團會減弱，但北台灣還是整天偏涼，中南部則從下半天開始回溫，北部、東北部15至20度，中部15至22度，南部16至22度，東部17至20度，東南部18至22度。
明天下雨狀況，白天水氣還是較多，但降雨範圍比今天縮減，主要集中在中南部、東半部地區，入夜過後雨勢明顯趨緩，全台各地轉為多雲為主，因此建議北部、東半部民眾，白天出門上班上課，還是要攜帶雨具。
聖誕節天氣舒適 週四冷空氣又來了
黃恩鴻提及，週三聖誕節是台灣各地天氣近期最舒適的一天，全台多雲到晴，只有東半部有零星短暫雨，但影響也不是非常明顯，氣溫分佈上，北部、東北部14至23度，中部15至25度，南部16至26度，東部18至23度，東南部19至25度，日夜溫差稍大，但白天高溫回升有感。
週四東北季風南下，北部、東北部氣溫會先往下掉，週五冷空氣將達冷氣團等級，北台灣早晚只剩11至12度，其它地區13至15度，最冷的時段落在週六晚間至週日清晨，各地低溫都在12度左右，中部以北尤其新竹、苗栗，要注意10度以下低溫。冷空氣影響期間，主要是北部、東半部會出現飄雨情況。
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黃恩鴻說明，今天下午2時，「帕布颱風」在南海生成，未來路徑預估朝越南前進，且1到2天內就會消散，再增強機會不高，因此對台灣不會有直接影響，需要注意的是，帕布颱風外圍供應水氣給台灣南方雲系，因此今明兩天台灣雲量增多、各地降雨機率提高。
明天下半天降雨趨緩 北台灣依舊偏冷
黃恩鴻表示，明天大陸冷氣團會減弱，但北台灣還是整天偏涼，中南部則從下半天開始回溫，北部、東北部15至20度，中部15至22度，南部16至22度，東部17至20度，東南部18至22度。
明天下雨狀況，白天水氣還是較多，但降雨範圍比今天縮減，主要集中在中南部、東半部地區，入夜過後雨勢明顯趨緩，全台各地轉為多雲為主，因此建議北部、東半部民眾，白天出門上班上課，還是要攜帶雨具。
聖誕節天氣舒適 週四冷空氣又來了
黃恩鴻提及，週三聖誕節是台灣各地天氣近期最舒適的一天，全台多雲到晴，只有東半部有零星短暫雨，但影響也不是非常明顯，氣溫分佈上，北部、東北部14至23度，中部15至25度，南部16至26度，東部18至23度，東南部19至25度，日夜溫差稍大，但白天高溫回升有感。
週四東北季風南下，北部、東北部氣溫會先往下掉，週五冷空氣將達冷氣團等級，北台灣早晚只剩11至12度，其它地區13至15度，最冷的時段落在週六晚間至週日清晨，各地低溫都在12度左右，中部以北尤其新竹、苗栗，要注意10度以下低溫。冷空氣影響期間，主要是北部、東半部會出現飄雨情況。