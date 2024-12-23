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▲氣象署說明，今天生成的「帕布颱風」，路徑對台灣沒有直接影響。（圖／中央氣象署）

▲明天週二水氣依舊較多，中南部、東半部白天會下雨，入夜後全台雨勢趨緩。（圖／中央氣象署）

▲週三聖誕節回溫明顯，下波冷氣團從週五影響到週末，將會出現10度以下低溫。（圖／中央氣象署）

「帕布颱風」（國際命名：Pabuk）今（23）日下午2時生成，，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今晚各地雨勢還會持續，明（24）日下半天逐漸趨緩，氣溫在明後兩天也將逐步回升，黃恩鴻說明，今天下午2時，，需要注意的是，帕布颱風外圍供應水氣給台灣南方雲系，因此今明兩天台灣雲量增多、各地降雨機率提高。黃恩鴻表示，，北部、東北部15至20度，中部15至22度，南部16至22度，東部17至20度，東南部18至22度。明天下雨狀況，，全台各地轉為多雲為主，因此建議北部、東半部民眾，白天出門上班上課，還是要攜帶雨具。黃恩鴻提及，，氣溫分佈上，北部、東北部14至23度，中部15至25度，南部16至26度，東部18至23度，東南部19至25度，日夜溫差稍大，但白天高溫回升有感。週四東北季風南下，北部、東北部氣溫會先往下掉，，中部以北尤其新竹、苗栗，要注意10度以下低溫。冷空氣影響期間，主要是北部、東半部會出現飄雨情況。