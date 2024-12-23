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世界棒球12強，中華隊在冠軍戰擊敗強敵日本，勇奪隊史首座國際三大賽冠軍，全台掀起棒球旋風，如今將拍成電影，日本媒體《Business Insider Japan》今報導此消息，也引來日本網友關注，還有人回憶起2013年經典賽，王建民封鎖日本的經典之戰。根據日媒報導，台灣在東京巨蛋擊敗日本奪冠後，至今熱潮仍未退去，相關商品銷售一空，威剛科技董事長陳立白宣布將熱血過程拍成電影。過去台灣也拍過棒球電影，2014年的《KANO》講述了台灣球隊在甲子園上獲得亞軍的故事。報導中提到，中華隊成員陳冠宇、郭俊麟、教練林岳平等人都現身電影籌拍記者會，顯示重視程度，而中華隊當時奪冠搭機回台時，總統賴清德還宣佈以軍機伴飛，高規格迎接台灣英雄，抵台後更舉行遊行等各種活動，周邊商品也熱銷不斷，媒體持續大篇幅報導。日本網友在新聞底下留言回憶道，2013年WBC經典賽，王建民先發主投將日本逼到懸崖，但井端弘和一棒擊出追平安打，最終贏球，11年後，兩人都成為國家隊教練，而這次台灣成功復仇了，「以戲劇性的軌跡奪冠，難怪會決定拍成電影。」、「國際大賽首次奪冠確實會引起極大轟動。相信下賽季的台灣職棒也會因為此次優勝而更加熱鬧。」