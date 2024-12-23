近期寒流侵襲台灣，漁港溫度驟降，基隆市政府社會處為協助外籍漁工禦寒，與天主教耶穌會台北新事社會服務中心代表等單位合作，在12月前往基隆大武崙漁港、正濱漁港、八斗子漁港及長潭里漁港等地，發送宣導品、衣物、棉被及毛帽等禦寒物資予與海拚搏的外籍漁工們，鄰近港口的外籍看護工也來參與發放，過程十分溫馨。
根據市府統計，基隆市截至2024年底有5982名外籍移工，其中以社會福利、產業類為大宗。社福外籍移工3626人中，含家庭看護工3287人、養護機構看護工325人及家庭幫傭14人；而產業外籍移工有2356人，分別為製造業1590人、農林漁牧業750人及營建工程業16人。
基隆市政府社會處指出，政府與民間合作發送防寒物資，讓職場變得更友善，讓移工都能感受到溫暖，特別感謝天主教耶穌會台北新事社會服務中心、基隆區漁會、基隆市警察局、本市合法私立就業服務機構及其他行善之團體或個人共同參與113年度歲末寒冬送暖活動。本處近期也協助募集物資，27日將發送並感謝跨境移工在經濟發展、長期照顧、海洋漁撈上的貢獻。
另外，社會處長楊玉欣指出，外籍移工普遍不黯我國法律，常常因誤信詐騙集團之話術而成為受害者或幫助犯，所以防詐騙是保護自己也保護別人；弱勢族群常為有心人士操控的對象，常見受法例如提供小額投資資訊、提供高薪且輕鬆的工作，致成為詐騙案及人口販運的受害者。楊玉欣提醒，移工勿信傳言，應循正常管道諮詢，再三求證，否則因貪信高報酬，而誤觸法律或受害都是得不償失的。
台北新事社會服務中心每年都會派員前往漁港發送避寒物資，新事社會服務中心督導李正新長期處於協助外籍漁工的第一線。該中心表示，長期以來漁工一直是被外界忽視的一群，2017年開始新事中心走近這一群海上兄弟，除了生活關懷，更實際解決他們遇到的法規、薪資、職災、醫療、轉換雇主、人口販運等問題，深入24個漁港，實地解決外籍漁工的困難，也看到因語言的隔閡，大多數漁工不知自身權益也不知如何求助，忍受著嚴苛的勞動環境，辛苦工作、收入微薄，是沒有被保護的一群人，也歡迎有意幫助外籍漁工的民眾前往官網了解詳情。
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基隆市政府社會處指出，政府與民間合作發送防寒物資，讓職場變得更友善，讓移工都能感受到溫暖，特別感謝天主教耶穌會台北新事社會服務中心、基隆區漁會、基隆市警察局、本市合法私立就業服務機構及其他行善之團體或個人共同參與113年度歲末寒冬送暖活動。本處近期也協助募集物資，27日將發送並感謝跨境移工在經濟發展、長期照顧、海洋漁撈上的貢獻。
另外，社會處長楊玉欣指出，外籍移工普遍不黯我國法律，常常因誤信詐騙集團之話術而成為受害者或幫助犯，所以防詐騙是保護自己也保護別人；弱勢族群常為有心人士操控的對象，常見受法例如提供小額投資資訊、提供高薪且輕鬆的工作，致成為詐騙案及人口販運的受害者。楊玉欣提醒，移工勿信傳言，應循正常管道諮詢，再三求證，否則因貪信高報酬，而誤觸法律或受害都是得不償失的。
台北新事社會服務中心每年都會派員前往漁港發送避寒物資，新事社會服務中心督導李正新長期處於協助外籍漁工的第一線。該中心表示，長期以來漁工一直是被外界忽視的一群，2017年開始新事中心走近這一群海上兄弟，除了生活關懷，更實際解決他們遇到的法規、薪資、職災、醫療、轉換雇主、人口販運等問題，深入24個漁港，實地解決外籍漁工的困難，也看到因語言的隔閡，大多數漁工不知自身權益也不知如何求助，忍受著嚴苛的勞動環境，辛苦工作、收入微薄，是沒有被保護的一群人，也歡迎有意幫助外籍漁工的民眾前往官網了解詳情。