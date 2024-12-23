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▲23日凌晨，新北板橋某民宅發生火警，其中郭姓母親大面積燒燙傷，獲救的許姓兒子供稱，因不滿媽媽管太嚴，才點燃蠟燭縱火。（圖／翻攝畫面）

23日凌晨，新北市板橋區某民宅發生火警，其中53歲郭姓母親因大面積燒燙傷，被緊急送醫搶救，目前插管治療中。獲救的20歲許姓兒子供稱，因不滿媽媽管太嚴、很煩，才點燃蠟燭縱火，但之後又改口翻供否認，警方勘驗現場，蒐證後認定許男縱火，訊後依公共危險罪嫌送辦。據了解，郭姓母親與子女同住，母子疑因瑣事發生爭吵，之後火舌及濃煙竄出，附近居民發現後急忙通報警消，還有民眾持鐵鎚破壞後陽台鐵窗，將受困屋內的郭母救出，消防人員獲報趕抵，隨即疏散整棟13名住戶，並將受困的23歲許女與20歲許男救出。郭婦全身50%大面積2度燒燙傷，被送往亞東醫院急救，許女及許男則是輕微嗆傷。消防指出，客廳及廚房雜物燃燒，面積約20平方公尺。事後許男向警方供稱，因與母親吵架，不滿母親管太嚴，才打火機點燃蠟燭縱火，但之後又改口否認。許男起初精神狀況不穩定，後經醫院進行精神鑑定，初步判斷並無異狀，警方才將他帶回派出所製作筆錄。依據目擊證人指述、現場蒐證，警方初步認定許男涉嫌重大，訊後依公共危險罪嫌將許男移送新北檢偵辦。