我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王瞳（左）虧何豪傑（右）當年身體很好。（圖／記者李欣容攝）

▲王瞳（左）和曾子益此次似乎有感情戲。（圖／記者朱永強攝）

王瞳今（23）日出席八點檔《好運來》首映記者會，這次將在劇中飾演反派角色，要和別人搶男友，讓一直都是演傻白甜的她很期待，王瞳說之前跟黃文星拍床戲，黃文星避免肢體接觸，都會在她身上做「棒式」幾乎不會碰到她，被問到有沒有「沒做」棒式的男星，王瞳爆料就是身旁的何豪傑，讓何豪傑尷尬解釋，還說因為當年親密戲經驗不多，加上王瞳身上有清香味，才會讓他不小心起了生理反應。王瞳這次在劇中飾演傅子純的小四，要跟別人搶男友、耍手段，讓她很期待能擦出什麼火花，被問起拍親密戲的經驗，王瞳說之前跟黃文星拍，他都會很紳士地盡量不碰到她，加碼爆料15年前跟何豪傑拍《夜市人生》的時候，何豪傑一看到她穿性感睡衣，腰桿都打不直，似乎是有起生理反應，惹全場大笑，王瞳回憶：「15年前，可能那時候比較年輕，身體比較好一些。」話才講到一半，何豪傑就出現，何豪傑一聽尷尬解釋，當時因為王瞳身上有一股清香味，「憑良心講，我這種經驗並不多！尤其跟女藝人有床戲更不多，好像是第一個（床戲）第一次總是比較羞澀，所以都是由瞳瞳在帶。」逼得王瞳當場飆髒話。不過王瞳說等正式開拍時，何豪傑就「正常了」，她好奇問何豪傑是如何在短時間內「滅火」，讓何豪傑又不得不解釋，「就是想想一些流浪貓狗、飢餓30的事情轉移注意力，再來面對一個青春的...女演員。」誠實又尷尬地回答，讓全場哄堂大笑。