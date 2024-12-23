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民眾黨黨主席柯文哲涉京華城案遭收押，案情持續延燒，日前透過律師聲請解除通信禁令，並獲准將辭職聲明交付民眾黨秘書長周榆修，但民眾黨全力慰留；政治評論員吳靜怡表示，柯文哲並沒有變壞，而是本來就是個壞胚子，如今沒人想承擔黨主席造的孽，因為柯精心設計了3大虛假現實，包含「建構虛假的參與感」、「公益資源的私有化」和「權力的封閉與循環」。吳靜怡22日在臉書發文表示，柯文哲一手鑄煉民眾黨版《楚門的世界》，沒人想承擔黨主席造的孽，檢調一直要釐清和追溯的是柯文哲有沒有利用黨主席身份透過「創黨和競選」斂財，尤其民眾黨在權力過於集中，監督和透明度不足的體制下，柯文哲透過媒體話語權、網路觸及的影響力，把支持者圈養在一個精心設計的虛假現實中，「以下從《楚門的世界》的角度來看，是不是如此？」吳靜怡指出3大柯文哲建造的虛假現實：1、建構虛假的參與感支持者以為自己參與了台灣民主的重要過程，第三勢力的政治口號像是革命一般，實際上卻成為了幕後權力者操弄的工具，義無反顧的贊助、義務出力的志工，從群眾募款到金主企業家，其實，行動和決策都被柯文哲和操控者所操縱。2、公益資源的私有化台北市市長的公共資源轉為期約收益，民眾黨黨內資金變成私人利益，從台北市政府到民眾黨，把既有相關稽核流程弱化，將金流轉化至基金會、智庫、私人公司成為自有化大水庫，柯文哲成為主要操控著。3、權力的封閉與循環柯文哲打造屬於自己的權力核心，從還未創黨就有特定的人協助募款，一直到創黨後，金額更大、筆數更多、掛勾更深，競選期間一手有總幹事黃珊珊，另外一手有財務李文宗，募款成員皆是在政商名流穿梭，而最後金錢支配者都是柯文哲，除了柯文哲以外，其他人對真實的權力和財務流向全貌一無所知。吳靜怡狠酸，「柯文哲並沒有變壞，而是本來就是個壞胚子」，幕僚縱容柯不斷鞏固自己的貪婪，逐漸形成惡性循環，恐怕連陳佩琪都不知道這麼多錢怎麼來，恐怕基隆副市長邱佩琳知道的比枕邊人陳佩琪還多很多、國小同學知道秘密比老婆陳佩琪還深入，但這也保住了陳佩琪。吳靜怡分析，柯文哲想降低自己還是第三政黨領導人的實質影響力，所以特別在起訴前要辭去黨主席，避免現在第三大黨黨主席身份成為法院判被接押的理由之一，「但民眾黨沒有人要承擔代理黨主席，民眾黨要保全自己黨員，而柯文哲要保全的是自己。」吳靜怡表示，冬至後，白天的時間漸漸長，但對民眾黨來說，本週起訴後，凜冬才將至，「每次痛苦都是一次教訓，每次教訓都讓自己變得更好！」