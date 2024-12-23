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▲網拍業者於知名網拍平台上，刊登販售大量盜版電腦程式著作及音樂著作，其中包含「三國群英傳」、「天堂」等近百款遊戲軟體。（圖／翻攝畫面）

▲網拍業者於知名網拍平台上，刊登販售大量盜版電腦程式著作及音樂著作，其中包含「三國群英傳」、「天堂」等近百款遊戲軟體。（圖／翻攝畫面）

刑事局接獲檢舉，有網拍業者於知名網拍平台上，刊登販售大量盜版電腦程式著作及音樂著作，其中包含「三國群英傳」、「天堂」等近百款遊戲軟體，及華語、英語、台語等近5,000首音樂，經偵一隊循線追查後，於今年6月間，持搜索票前往新北三重及蘆洲共2處搜索，查獲戴姓男子、朱姓男子違反商標法及著作權法等案事證，現場共查扣行動硬碟2個、筆記型電腦1台、行動電話1支、USB隨身碟229個、GOOGLE雲端硬碟帳號存取權限1個。據了解，戴男與朱男分別透過網路，向中國大陸網路賣場賣家購得盜版遊戲、音樂，支付入會費申請成為中國大陸某網站及論壇之會員，自該網站及論壇內下載取得盜版遊戲，刊登在網路賣場販售，待不特定消費者下單購買，再將盜版遊戲、音樂之數位檔案，存放於隨身碟後出貨，或存放於GOOGLE雲端硬碟空間，供消費者自行下載。警方指出，查涉案網路賣場交易量累積近3,000筆，金流超過台幣100萬元，戴男與朱男截至今年6月止，以低買高賣方式謀取暴利，不法所得逾300萬元，侵權市值高達3億240萬1200元，影響商標權人及著作權人之權利甚鉅，全案經偵詢後，將依違反商標法第95條、第97條及著作權法第91條、第92條規定罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。警方也呼籲，消費者應避免透過來源不明的管道取得遊戲軟體及音樂著作，應逕向原廠直營或官方授權銷售管道購買，並呼籲民眾切勿以身試法，刑事局將持續加強查緝侵害智慧財產權案件，取締非法保障合法，宣示政府打擊不法之決心，以確保商標權人、著作權人及消費者之權益。