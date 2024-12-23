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距離美國候任總統川普宣誓就職不到一個月，韓國政府尚未收到正式邀請，外界認為這與韓國總統尹錫悅本月無預警戒嚴有關，韓國政府為此也派遣外交部次長金烘均赴美，強調韓美同盟的重要性，並向美方解釋韓國內部的政局動盪與戒嚴事件。此外，韓國企業界則已有人與川普直接會面，為未來合作鋪路。川普將於明年1月20日上任，韓媒《NEWS1》報導指出，這次川普已邀請中國國家主席習近平及多國領袖出席其就職典禮，打破了外國領導人罕見受邀參加美國總統就職的慣例。韓國方面，過去多韓國政府會派駐美大使或特使參加，但此次尚未收到正式邀請，引發對韓國與川普團隊溝通不順的擔憂；韓國外交部官員表示，目前就職典禮的邀請事宜尚未完成，但派遣特使出席仍被視為應對「川普風險」的必要策略。韓國外交部次長金烘均週日（22）抵達美國訪問，強調將與美國副國務卿坎貝爾會晤，並與智庫人士交換意見，並針對韓美同盟、美日韓合作及北韓議題進行協商。他指出，韓國從美國總統選舉前已與川普團隊溝通，近期更詳細說明韓國內部情況，並表達對韓美同盟穩固性的信心。金烘均透露，韓國政府已成立「美國新政府對外政策專案小組」，針對川普上任後的政策方向進行準備。韓國國務總理韓悳洙代理總統職務後，外交部和其他部門正加緊合作應對局勢發展。另一方面，韓國新世界集團會長鄭溶鎮日前受邀赴川普位於佛州的海湖莊園，與川普和其長子小唐納深度交流。雖然鄭溶鎮未透露具體會談內容，但他表示，雙方就多項商業構想進行討論，並強調其行程並非受韓國政府委託。