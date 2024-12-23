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▲「維力炸醬麵＋士力架」吃法，便是照原先沖泡步驟，但在乾麵裡多加入士力架攪拌。（圖／記者黃韻文攝）

▲炸醬乾麵加入巧克力，口感不如想像中怪異，反而甜鹹滑順，還能吃到香脆花生粒。（圖／記者黃韻文攝）

▲重量碗炸醬麵配上整條士力架，整組熱量是767大卡。（圖／記者黃韻文攝）

▲剩下的泡麵湯約100ml，可加入1顆雞蛋攪拌均勻，微波加熱升級變蒸蛋。（圖／記者黃韻文攝）

▲蛋液和100ml泡麵湯攪拌均勻，倒入可加熱容器微波3分鐘，就能得到一碗美味蒸蛋。（圖／記者黃韻文攝）

▲全家推出快閃優惠組合價，不到3小時就被搶光。（圖／業者提供）

台灣人愛吃泡麵，勇氣跟創意更是無極限，繼早前的「統一肉燥麵＋布丁」後，日前網路上又興起新吃法，就是「維力炸醬麵＋士力架」，將整條巧克力丟入泡麵中攪拌，據傳「好吃到快升天」，立刻掀起一波跟吃潮。全家便利商店懂操作，趁勢推出組合優惠55元，《NOWnews》試吃真實口感評價，再加碼泡麵清湯升級變蒸蛋。1、維力炸醬麵照原先泡法，先取出湯包、醬包，沖入熱水泡3分鐘。2、在另一空碗加湯包，把泡麵瀝乾的熱水用來泡湯。3、原先泡法是在乾麵中加醬包，這時多加入一條士力架，和乾麵攪拌均勻即可。網路上已有不少試吃心得，多數都是正面好評，甚至有人激讚「好吃到快升天」，但也有人整碗倒掉、怒斥連狗都不吃。《NOWnews》記者實際沖泡試吃，原先擔心口味突兀、攪不散，因此只加入半條士力架，有民眾試吃覺得加入半條太甜，不過習慣喝微糖的記者，這時倒覺得若能鼓起勇氣加入整條士力架，或許效果更好、滋味到位。簡而言之，不到「好吃升天、難吃如餿」如此兩極的評價，但整體來講，加了士力架的炸醬麵，依然是一碗好吃的泡麵，就如同在炸醬麵中加入花生醬一樣，頗有異曲同工之妙，讓乾麵口感滑順許多，味道也更有層次。日本泡麵大廠日清曾在官網分享，喝不完的泡麵湯別倒掉，這時多打入一顆雞蛋，微波加熱就能變成日式蒸蛋。《NOWnews》記者也一起實測，將維力炸醬麵瀝出的湯喝剩約100ml，打入一顆生雞蛋攪拌均勻，再放入微波爐加熱3分鐘，確實得到一碗「蒸蛋湯」，而且不用再調味，不只方便也意外好吃。1、留下約100ml泡麵湯（比例約100ml：1顆蛋）2、打入生雞蛋，將蛋液和湯充分攪拌均勻，並倒入可微波容器。3、放入微波爐加熱約3分鐘即可。全家原先今（23）日宣佈，可在APP開搶「維力炸醬麵＋士力架」組合優惠55元，可省下25元，沒想到優惠券一搶而空。不過沒關係，7-11、全家目前都有士力架優惠，原價45元、多10元多一件，仍可省下35元，只是得多買一條巧克力。