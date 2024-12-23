我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉青雲（右）和在《爸爸》中演女兒的熊諾頤（左）私下感情也很好，就像真正的一家人。（圖／甲上娛樂提供）

▲劉青雲（後排左）自認比較少在蘇文濤（後排中）面前稱讚他，認為蘇文濤和演自己妻子的谷祖琳（後排右）真的像，演母子很有說服力。（圖／甲上娛樂提供）

▲《爸爸》導演翁子光和事件本尊交上朋友，很欣慰對方已經從悲劇中走出來，心情有變比較好。（圖／甲上娛樂提供）

金馬影帝劉青雲在新作《爸爸》中，面臨兒子殺死妻、女的人生至痛，戲外他和妻子郭藹明並未生兒育女，坦言是拍這片的過程中去學當爸爸，觀察戲裡的孩子對他的態度，了解自己應該怎麼演，也驚覺對「女兒」熊諾頤不吝稱讚卻很少當「兒子」蘇文濤面誇他演得好，發現原來片中的父子之間平常沒什麼話講。根據真實案件改編的《爸爸》，香港票房已經突破1600萬港幣，評價、賣座均出色。劉青雲和導演翁子光接受台灣媒體的視訊訪問，也透露片子拍攝的背後過程，劉青雲詮釋父親的角色是真的把熊諾頤和蘇文濤當成自己的小孩，所以要對他們的一切都很熟悉，刻意記下他們在哪裡上學、家住在哪裡，連片中出現的插曲〈這是愛〉，他也重新抄一遍歌詞，感受其中的意境，然後就是反覆讀劇本做準備，越讀越有不一樣的感受。由於片中的故事很悲傷、沈重，他反而不希望是用很不開心的情緒來演出，希望能夠很開心的接下這個工作，也才意外發現，自己常常誇熊諾頤很像他、演得很好，卻鮮少在蘇文濤面前稱讚他表現好，有一次在他面前說他演得非常好，很有天份，蘇文濤聽了以後就笑了。劉青雲覺得蘇文濤和演自己妻子的谷祖琳很像，扮母子看起來就很有說服力，反倒是戲裡的父子也沒什麼聊天的時間，意外體會到爸爸跟兒子之間總是有奇妙的隔閡。片中劉青雲在失去親人、兒子進監獄後就自己住，還要幫家裡的貓準備食物，銀幕上看起來蠻會做菜，私下他坦言因為要求完美，稍微一點點不好就會丟掉，因此做菜對他來說相當麻煩、並不輕鬆，劇組還特別找了位廚藝指導來，導演翁子光有信心，劉青雲應該有學到片中出現的這些菜，而劉青雲則透露以前去過盲人學校上課，蒙起眼睛來倒是能夠下廚的。翁子光原本並非《爸爸》的導演，他是為另一位大導演編寫這個劇本，結果大導演太忙，擺了7、8年都沒有太多進度，翁子光才求他把劇本讓給自己拍，多年之後，大導演終於願意成全，翁子光趕快邀請劉青雲加入。為了將這故事改編，翁子光真的見過劇中主角的本尊簡先生，一開始簡先生碰到他就罵，很擔心他只是帶著聚焦「奇案」的心態，只想講說簡先生的兒子有多壞之類的，之後翁子光慢慢讓簡先生的心防鬆懈，彼此聊起的也是簡先生如何認識太太、孩子出生的狀況、家裡的生活細節等，回歸到「人的故事」的本質，也變成了朋友。聽聞銀幕上是劉青雲要扮演自己，簡先生態度平靜、沒什麼反應，但翁子光認為他心裡應該是挺高興的。雖然簡先生至今未看過《爸爸》，但跟翁子光提過，事情過了10幾年，自己已經走出來了，感覺上心情是有變好的，令翁子光感到很安慰。《爸爸》將於2025年1月3日起全台上映。