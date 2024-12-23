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民眾黨前立委蔡壁如宣布參選黨中央委員，今（23）日更口頭請辭台中市府顧問一職，展現決心。民眾黨主席柯文哲前幕僚張益贍認為，蔡壁如要選上中央委員應該不難，但若想見指代理黨主席及主席補選，由於黨內各派系都不喜歡她，當選機率不會太高。張益贍今在三立《94要客訴》節目中指出，蔡壁如跟柯家人結怨已久，尤其是柯媽媽何瑞英，早在柯文哲任職台大醫院時期就不喜歡蔡；2020年柯媽想讓兒子直攻總統大位，結果又被蔡壁如勸阻下來，兩人更加不合。至於柯妻陳佩琪也不喜歡蔡壁如，柯妹、柯美蘭更曾撂下狠話要蔡壁如閉嘴，蔡壁如與她們的關係可想而知。張益贍進一步分析，立委黃珊珊與蔡壁如內鬥的恩怨情仇糾葛已久，蔡壁如更因鬥輸遭「放逐」台中；黃國昌看來也不是很喜歡蔡。他認為，蔡壁如現在在民眾黨內已經淪為孤鳥，夫人派、太后派、黨中央的「冷氣派」統統討厭她，即使蔡壁如能爭得中央委員席次，但要見指代理黨主席跟後續的主席補選，當選機率恐怕不高。