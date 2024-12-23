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▲曾子益和曾智希深情對望，CP感十足。（圖／翻攝自YouTube 民視戲劇館）

▲王瞳（左）和曾子益此次似乎有感情戲。（圖／記者朱永強攝）

36歲男星曾子益結婚4年，外型陽光的他，每次在八點檔中都會有感情線，也少不了親密戲，今（23）日他出席民視八點檔《好運來》首映會，他坦言每次拍親密戲老婆都會吃醋，尤其上一檔跟曾智希組CP，每次吻戲都充滿粉紅泡泡，回家後老婆都會說，「你演得很好，但我心裡好難過。」曾子益每次拍八點檔都少不了親密戲，老婆也都會很直接地表達吃醋的情緒，上一檔戲中，他和曾智希飾演一對，常有吻戲，曾子益說老婆也是悶在心裡，「我每次拍吻戲她都很悶，但不會到現場盯，她就是很體諒我，她也怕在現場我會沒辦法認真演，她都會說『你演得好棒，但我心裡好難過』還是要安撫她。」至於如何讓老婆心情好一點？曾子益笑說，「就是會要求要親她一百次！」賴芊合私下也認識曾子益的老婆，自己也曾和曾子益拍過親密戲，她今分享，「其實對女演員來講也有點小壓力，像是有場戲他（曾子益）只有穿內褲要趴在我身上，導演還要求要動，他真的很厲害，身體完全沒碰到我，滿身的汗。」直誇曾子益相當紳士，但一旁的曾子益卻是冷汗直流。王瞳又再加碼爆料，有次和曾子益臨時加吻戲，沒辦法事前報備怎麼辦？曾子益說，「回家還是有報備，我今天親了王瞳，事前跟事後都有做防護措施，就是跟老婆報備。」曾子益也能理解老婆心情，「如果是我老婆去拍，我會揍那男的。」問起生子計畫？曾子益說仍在努力中，兩人都有去做檢查，身體都很健康，可能是緣分還沒到。