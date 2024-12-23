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前立委蔡壁如今天宣布辭去台中市政府顧問一職，專心參選民眾黨中央委員，且不排除爭取代理黨主席。提到轉變為何如此之大，她表示外界常常關注民眾黨小打小鬧的八卦新聞，但民眾黨唯有強大了，才有機會救到柯文哲。她要先顧好這個黨，若有天柯再回來，「我一定原封不動還給他」。蔡壁如今（23）日照常到台中市政府上班，已經決定離開的她，不再以「上班時間」為理由婉拒受訪，媒體問及為何決定辭去市府顧問，她透露自己和柯文哲共事30多年，如今走到這個地步，她的情緒一度非常不好，人生也陷入低潮，「有一陣子，我心想不如退休算了」。蔡壁如說，外界常關注民眾黨的小打小鬧，以及誰跟誰不和、誰跟誰宮鬥等八卦新聞，以往她覺得年輕世代的多元文化應該被尊重，小打小鬧可能也是民主政黨發展過程的必然。但前陣子黨代表選舉，還傳出「蔡派」的說法，她心想「主席都這樣了，你們這些小打小鬧可不可以收起來一下？難道要讓外界說民眾黨泡沫化、團滅嗎」？蔡壁如認為，退縮逃避最容易，也不會被人罵，但這時應該有人出來溝通整合、凝聚共識，一起商量民眾黨2026要怎麼走下去。也許民眾黨強壯了、民調上來了，能救到黨，也能救到柯文哲。因此她決定先辭職再選，「管他有沒有選上，義無反顧就是這樣」，她把後路都斷掉，希望黨員可以看到她的真心。前陣子蔡壁如曾說，感覺民眾黨就是廟小妖風多、每個人各吹一把調，「那時我已決定要選中央委員，隔天就傳出柯主席想要解除書信禁令、要辭黨主席」。以她對柯文哲的了解，應該是深思熟慮的決定，他希望不要因為冗長的司法過程阻礙民眾黨的前進。蔡壁如說，黨內一致覺得柯文哲是永遠的黨主席，她也想把黨弄好，2026走出自己的一條路。她的態度就是將黨顧好、當柯文哲的後盾，「有一天他回來，我們並沒讓黨泡沫化，還可以往前走，屆時希望他再來接掌黨主席。」對於有人說她劍指黨主席，蔡壁如說，她的原意是黨內很欠缺勇於承擔的人，誰出來代理，誰就要承擔低迷的民眾黨氛圍，非常辛苦，只要有人願意出來，都要鼓勵，如果沒人要出來，民眾黨也不能群龍無首，「如果大家不嫌棄，我會願意勇於承擔及責任」，她說「最重要的目標是把民眾黨顧好，能往前走，柯文哲有一天一定能再回來，我一定原封不動還給他。」