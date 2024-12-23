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苗栗縣頭份市昨（23）日晚間11時許驚傳3車追逐事故，一輛白色轎車行經中正一路時不明原因自撞號誌桿，後方另台白色車輛駕駛隨即上前理論，不久後，又有1輛深色小客車疾駛而至，朝第2部車尾猛撞，現場一陣混亂。警方獲報後出動快打部隊到場，並在其中2輛車上查獲毒品咖啡包、彩虹菸，依法送辦。苗栗縣警察局頭份分局說明，根據初步調查，曾姓男子與范姓男子在頭份市區發生行車糾紛，追逐至中正一路時，曾男駕駛的自小客車失控自撞號誌桿，後續曾男的友人鍾男駕車前往關心，再撞上范姓男子車輛。警方昨天深夜11時許接獲報案，立即出動快打部隊到場處理，現場曾姓男子與乘客張姓男子受傷，送醫後無大礙，警方也分別在范男車上查獲10包毒品咖啡包及鍾姓男子車上查獲11支彩虹菸，鍾男車上的黃姓乘客也坦承持有，全案依毒品危害防制罪嫌移送，是否涉及毒駕部分，待曾男等人實施採尿送驗結果確定後再行移送。