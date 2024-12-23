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美國總統拜登任期進入尾聲，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日受訪稱拜登政府將交給準總統川普（Donald Trump）一個「更強大的美國」，並強調過去四年以來，美國的國際地位有所提升，而競爭對手與敵人則在面臨更大壓力下變得更弱。CNN節目《札卡利亞環球公共廣場》（Fareed Zakaria GPS）中表示，蘇利文強調，過去四年美國的國際地位有所提升，尤其是軍事準備的改善，他稱美國國防工業基礎在經歷40年的衰退後，在拜登政府期間取得顯著改善。此外，他提到國際局勢的變化，包括俄羅斯入侵烏克蘭、以哈戰爭、中東敘利亞政權倒台等，進一步突顯美國的軍事與外交影響力，但蘇利文也提醒川普政府需持續對俄國施壓，並對烏克蘭提供軍事支持，以爭取公平的和平協議。在美中關係方面，蘇利文對川普政府能否實現全面解決雙邊關係的「大交易」表示懷疑，但仍鼓勵與中國「積極競爭」並尋求共同點。他也認為，俄羅斯和伊朗等對手的削弱，或將為川普帶來更多外交突破的機會，尤其川普的不可預測性可能帶來新策略。雖然拜登在任內完成了多項歷史性成就，包括任命235名聯邦法官，打破前任川普的紀錄，但他的最後時刻顯得安靜且低調。《紐約時報》評論指，拜登的政治風格屬於老派，選後維持克制與風度，但也因此在川普主導的媒體聲量中顯得失焦。拜登近期的公開行程包括參加巴西G20峰會，並與中國國家主席習近平會晤，隨後訪問安哥拉。但在重大國內外議題上，他多保持沉默，甚至對於外界對其特赦兒子韓特（Hunter Biden）的爭議也未作回應。隨著拜登政府即將結束，參議院在最後時刻通過了他提名的法官人選，為他的任期劃下重要一筆。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱這是「創歷史」的時刻，而拜登亦在社交平台表示，自己對任命這些法官感到自豪，這些具有多元背景的法官將成為他任內最具長遠影響力的政績之一。然而，拜登的部分政策正面臨挑戰。包括《降低通膨法案》（IRA）在內的能源與製造業政策、對烏克蘭的援助，以及半導體芯片製造的資金分配，可能在川普回歸後受到阻力。拜登計劃在任期內最後一週阻止美國鋼鐵公司出售給海外買家的交易，這與川普的立場一致，展現兩黨少見的共識。如今川普尚未上任就成為全球焦點，並接連宣布政策方向，包括針對烏克蘭戰爭、鋼鐵交易及能源政策等，美國施政方向預期將在明年1月「川普2.0」後出現大幅變動。