我是廣告 請繼續往下閱讀

傳民眾黨黨主席柯文哲本週可能被起訴，欲請辭黨主席，民眾黨卻說要全力慰留；政治評論員吳靜怡今（23）日受訪狠酸，通常是請神容易送神難，沒想到這次是神想要離開離不開，「柯文哲絕對是假的神」，連退駕的權力都沒有。台北地院20日准許柯文哲辭黨主席聲明，交付民眾黨秘書長周榆修，然而民眾黨回應表示，該黨相關章程之運作，應由該黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」；面對柯的請辭，民眾黨中央委員說會全力慰留。對此，吳靜怡表示，民眾黨放棄法治應有的精神，而且臉皮厚到，就算柯文哲怎麼說，都要按照自己的節奏做，這狀況下，很容易讓地方民代被地方人士嘲笑「沒辦法接受事實」，還要一再隱瞞，甚至想要把柯文哲辭職信的意願掛在法官身上，非常多人看不下去。吳靜指出，民眾黨中評會很努力的幫助柯文哲，沒想到柯文哲說翻桌就翻桌、說要辭就辭，中評會的公平跟公正性被放在哪裡？她質疑，如果沒犯錯幹嘛辭職？吳靜怡表示，俗語說「請神容易送神難」，沒想到這次是神想要離開離不開，「柯文哲絕對是假的神，真的神是要走就走、退駕就退駕，柯文哲是假的，他現在連退駕的權力都沒有，連柯文哲想保住自己不要被延押的可能性都非常困難」，畢竟柯還是第三大黨的黨主席，所以要被接押可能性越來越高。